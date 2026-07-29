La convocatoria está dirigida a un determinado grupo de personas, y busca ampliar las oportunidades de capacitación laboral en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una nueva convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas sociales orientados a facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación en centros de trabajo registrados. Además del aprendizaje práctico, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual y acceso al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La reapertura del registro representa una nueva oportunidad para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El programa opera en las 32 entidades del país y permite que los participantes desarrollen experiencia profesional durante un periodo de hasta 12 meses.

La convocatoria está dirigida a un determinado grupo de personas, y busca ampliar las oportunidades de capacitación laboral en todo el país. Fuente: EFE Mario Guzmán

Claudia Sheinbaum reabre el registro para transferir más de 9 mil pesos al mes: ¿Quiénes pueden registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro?

La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo. El objetivo es brindarles capacitación en un centro de trabajo que les permita adquirir habilidades y fortalecer su perfil profesional.

Para completar el registro, los aspirantes deben presentar una identificación oficial vigente, la CURP actualizada, un comprobante de domicilio reciente y una fotografía con el rostro descubierto. Asimismo, deberán firmar una carta compromiso bajo protesta de decir verdad para formalizar su incorporación al programa.

Una vez que la documentación sea validada, cada persona podrá elegir un centro de trabajo disponible de acuerdo con sus intereses. Posteriormente, será entrevistada por el tutor responsable, quien decidirá si acepta la solicitud para iniciar el proceso de capacitación.

¿Qué beneficios reciben los participantes?

Quienes sean aceptados en Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos durante el periodo de capacitación. El monto corresponde al apoyo vigente para 2026 y se entrega de manera directa a los beneficiarios.

Además del depósito mensual, el programa brinda cobertura médica mediante el IMSS mientras dure la capacitación. De esta forma, los participantes cuentan con acceso a servicios de salud al mismo tiempo que adquieren experiencia en un entorno laboral real.

Al concluir el proceso, los jóvenes obtienen una constancia que acredita las competencias desarrolladas. En muchos casos, la experiencia adquirida facilita su incorporación al mercado laboral e incluso puede abrirles la puerta para permanecer en el mismo centro de trabajo donde realizaron su capacitación.

¿Cómo realizar la inscripción al programa?

El registro para Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza a través de la plataforma oficial del programa, donde los interesados deben completar sus datos y presentar la documentación requerida.

El proceso consiste en:

Crear una cuenta en la plataforma oficial y completar el formulario de registro.

Cargar documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.

Elegir un centro de trabajo disponible y realizar una entrevista con el tutor responsable.

Esperar la validación para iniciar la capacitación y recibir el apoyo económico mensual junto con la cobertura del IMSS.