El megacanal artificial con el que esta potencia busca redefinir el comercio global: 45 km, 20,75 metros de profundidad y hasta 160 barcos al día

Mientras las grandes rutas marítimas siguen siendo un elemento clave para el comercio internacional, Turquía mantiene en marcha uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas. Se trata del Canal de Estambul, una vía artificial diseñada para conectar el Mar Negro con el Mar de Mármara mediante un recorrido paralelo al estrecho del Bósforo.

El objetivo oficial del proyecto es ofrecer una alternativa al paso natural del Bósforo, una de las rutas marítimas con mayor tráfico del planeta. Con ello, el Gobierno turco busca mejorar la seguridad de la navegación, reducir la congestión y reforzar la posición estratégica del país en el transporte marítimo internacional.

La infraestructura ha sido presentada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan como una obra comparable, por su dimensión estratégica, con grandes corredores comerciales como el canal de Suez o el canal de Panamá. Sin embargo, también ha abierto un intenso debate sobre su rentabilidad, su impacto ambiental y el futuro del tráfico marítimo en la región.

El megacanal artificial con el que esta potencia busca redefinir el comercio global: 45 km, 20,75 metros de profundidad y hasta 160 barcos al día. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo será el Canal de Estambul y por qué puede cambiar el comercio marítimo

El Canal de Estambul está proyectado con una longitud aproximada de 45 kilómetros, una profundidad de 20,75 metros y un ancho mínimo de 275 metros, dimensiones pensadas para permitir el tránsito de buques de gran tamaño. La capacidad prevista alcanza hasta 160 barcos al día, según la documentación oficial del proyecto.

La nueva vía uniría el Mar Negro con el Mar de Mármara por el lado europeo de Estambul, funcionando como una alternativa artificial al Bósforo. Su construcción responde al incremento del tráfico marítimo y a la necesidad de reducir los riesgos derivados del paso de grandes cargueros y petroleros por un estrecho rodeado por una de las mayores áreas urbanas de Europa.

Las autoridades turcas sostienen que el canal permitirá mejorar la gestión del tráfico marítimo y aumentar la competitividad logística del país, reforzando su posición como punto de conexión entre Europa, Asia y Oriente Medio.

El Bósforo, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta

El Bósforo conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y constituye la única salida marítima para países como Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Georgia, además de parte del sur de Rusia.

Su importancia va mucho más allá del transporte regional. El estrecho comunica el Mar Negro con el Mediterráneo a través de los Dardanelos, convirtiéndose en un corredor esencial para el comercio internacional y el transporte de materias primas.

El régimen jurídico del Bósforo está regulado por la Convención de Montreux, firmada en 1936, que garantiza la libertad de paso de los buques mercantes e impone determinadas reglas para el tránsito de embarcaciones militares. Esa normativa limita la posibilidad de establecer peajes sobre el paso por el estrecho natural, motivo por el que el Canal de Estambul surge como una infraestructura independiente cuya utilización podría estar sujeta a tarifas.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, por el estrecho siguen transitando decenas de miles de embarcaciones cada año, además de un intenso tráfico local, lo que mantiene vigente el debate sobre la necesidad de nuevas infraestructuras.

El debate sobre la rentabilidad del megacanal de Turquía

El megacanal artificial con el que esta potencia busca redefinir el comercio global: 45 km, 20,75 metros de profundidad y hasta 160 barcos al día. Fuente: Wikipedia ChatGPT

El proyecto también ha despertado interrogantes entre economistas y expertos en transporte marítimo. Una de las principales dudas es si las compañías navieras optarán por pagar el uso del nuevo canal cuando el Bósforo continuará siendo una ruta consolidada para la navegación internacional.

A ello se suman las críticas por el posible impacto ambiental y urbanístico de una obra de esta magnitud en la zona occidental de Estambul. Diversos especialistas han advertido de que el canal podría modificar ecosistemas, alterar recursos hídricos y transformar el desarrollo urbano de la región, mientras que sus defensores consideran que aportará mayor seguridad y eficiencia al transporte marítimo.

Pese a la controversia, el Gobierno turco mantiene que el Canal de Estambul será una infraestructura estratégica para las próximas décadas. Si finalmente entra en funcionamiento con las características previstas, el país aspira a reforzar su papel como uno de los principales nodos logísticos del comercio mundial y a consolidar una nueva alternativa para una de las rutas marítimas más relevantes del planeta.