Cuáles son los 3 nuevos y únicos requisitos para comprar una casa en Infonavit

¿Qué pasa con el puntaje?

Los cambios, anunciados por el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, son parte de un nuevo plan gubernamental enfocado en facilitar el acceso a una casa digna. Ahora, para solicitar un crédito hipotecario, solo se necesitan tres condiciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó las mejores noticias para quienes buscan adquirir una vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha simplificado sus requisitos para acceder a un crédito hipotecario, eliminando el sistema de puntaje.

“La presidenta nos dijo: es vivienda para todos los que la necesitan y hace una simplificación de los requisitos, que nada más son tres”, declaró Oropeza en conferencia de prensa. Además, mencionó que esta actualización de las condiciones del Infonavit es parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Los requisitos para acceder a una vivienda de Infonavit son:

No tener una vivienda propia.

Ser un trabajador activo en una empresa formal. Incluso si lleva solo seis meses en el empleo, se puede aplicar.

Tener un salario de entre uno y dos salarios mínimos.

Según el director de Infonavit, antes de la reforma, el acceso a los créditos de Infonavit mediante el sistema de puntos era limitado para las familias trabajadoras. Se requería un mínimo de 1,080 puntos, además de que los precios de las propiedades eran considerablemente altos; sin embargo, a partir de ahora, los programas de vivienda se han simplificado.

“¡Los hogares del programa Vivienda para el Bienestar ya son una realidad! Conoce a Zusana, derechohabiente del INFONAVIT que ya tiene un hogar propio, accesible y con todos los servicios necesarios para darle a su familia un espacio seguro y confortable. ¿Quieres ser parte de..“, indican desde Infonavit.

El director del organismo instó a los trabajadores a actualizar sus datos en el portal de Mi Cuenta Infonavit o en sus oficinas, con el fin de beneficiarse de estos cambios.

A pesar de que el requisito de 1,080 puntos ha sido eliminado, el instituto continuará evaluando ciertos criterios para garantizar que los solicitantes no incurran en sobreendeudamiento. Se indicó que la tasa de interés se ajustará de acuerdo con los ingresos de cada individuo.

