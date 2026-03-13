Existen un sinfín de endulzantes de origen natural más saludables que el azúcar común. Uno de ellos es la célebre azúcar rubia, también conocida como oro en polvo, debido a su color distintivo y sus beneficios para la salud. El azúcar es el ingrediente principal de todo tipo de preparaciones y representa la tentación de quienes aman las comidas dulces. No obstante, nutricionistas sugieren moderar su consumo y recomiendan la utilización de alternativas. La azúcar rubia es un tipo de azúcar más pura que la azúcar común, también conocida como azúcar de mesa. Su proceso de producción requiere menos químicos, por lo que conserva su composición de melaza, que contiene minerales como: La azúcar rubia guarda mayor cantidad de nutrientes que la azúcar blanca debido a su menor grado de refinamiento. Si bien los minerales de la melaza, proveniente de las cañas, son en un grado muy pequeño, contribuyen en la ingesta nutricional diaria. Su sabor es más intenso y acaramelado, por lo que se necesita una menor cantidad para endulzar las comidas. Esto ayuda a reducir el consumo de azúcar común. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que su ingesta no debe pasar el 10% de las calorías diarias. Ingredientes: Instrucciones: