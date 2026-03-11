Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 11 de marzo. 1916: Nace en Huddersfield (Reino Unido) Harold Wilson, que llevará al Partido Laborista a la victoria en cuatro de cinco elecciones generales y será primer ministro de Gran Bretaña de 1964 a 1970 y de 1974 a 1976. (Hace 110 años) 1899: Nace en Copenhague, Dinamarca, Federico IX que será rey de su país desde el el 20 de abril de 1947 hasta su muerte en enero de 1972. Durante la Segunda Guerra Mundial mantendrá una firme oposición a la ocupación de Dinamarca por el Tercer Reich, lo cual le granjeará la simpatía y popularidad de su pueblo. (Hace 127 años) 1544: En la localidad italiana de Sorrento (cercana a Nápoles), nace Torquato Tasso, poeta italiano de la época de la Contrarreforma. Sobre todo será conocido por su extenso poema épico "Jerusalén liberada, ambientado en el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. En sus últimos años de vida, padecerá una locura y, en 1593, llegará a rehacer este poema con el título de "Jerusalén conquistada", que será inferior al original. Para algunos será uno de los cuatro grandes poetas de Italia porque su obra marcará la culminación de la poesía renacentista italiana y proclamará el desarrollo posterior de la misma, sobre la que tendrá una enorme influencia. (Hace 482 años) 1969: En la cosmopolita ciudad de Londres (Reino Unido) fallece a los 65 años de edad el escritor británico de ciencia ficción y terror John Wyndham, autor de los conocidos relatos "El día de los trífidos" de 1951 o "El pueblo de los malditos" de 1960. (Hace 57 años) 1957: Mientras se encuentra preparando una nueva expedición, muere en Boston, EE.UU., el marino, aviador y explorador estadounidense Richard E. Byrd, que dirigió expediciones aéreas y terrestres a la Antártida a cuyo descubrimiento geográfico contribuyó grandemente. Sobrevoló el Polo Norte y el Polo Sur y en 1916 realizó un vuelo transatlántico de 46 horas desde Nueva York hasta Normandía, en Francia. Sus teorías sobre la "tierra hueca" desataron mucha polémica. (Hace 69 años) 1955: Fallece en Londres (Reino Unido) Alexander Fleming, descubridor de la proteína antimicrobiana llamada lisozima y del antibiótico penicilina, obtenido a partir del hongo "Penicillium notatum". Por sus descubrimientos, Fleming fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. (Hace 71 años) 1514: Fallece en Roma (Italia) Bramante, arquitecto italiano, artífice de la arquitectura clásica del apogeo del Renacimiento. Tal vez, su obra más conocida sea su magnífico diseño de la Basílica de San Pedro. (Hace 512 años) 222: En Roma, actual Italia, la guardia pretoriana irritada por las estravagancias, crueldad y glotonería del emperador Heliogábalo, lo asesina. Tras su muerte se decretará sobre él la "Damnatio Memoriae", es decir, que su nombre sea borrado de todos los documentos públicos. (Hace 1804 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Harold Wilson en 1916, ya que su liderazgo en el Partido Laborista lo llevó a ganar cuatro de cinco elecciones generales y a ser primer ministro de Gran Bretaña en dos períodos clave, influyendo significativamente en la política británica de la segunda mitad del siglo XX.