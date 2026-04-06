El Servicio Militar Nacional arranca con un cambio que afecta directamente a miles de jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Aunque sigue siendo obligatorio, el programa deja atrás su formato más rígido para dar paso a un esquema más corto, flexible y compatible con la rutina actual. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apuesta por un modelo que reduzca la carga operativa sin perder el objetivo formativo, en un contexto donde estudiar, trabajar y cumplir obligaciones cívicas se vuelve cada vez más desafiante. Uno de los cambios más llamativos es la reducción del tiempo de adiestramiento. A diferencia de años anteriores, donde el servicio podía extenderse durante varios meses con mayor intensidad, el nuevo formato permite completarlo en únicamente 13 sesiones sabatinas. Esto significa que, en aproximadamente tres meses, los jóvenes podrán cumplir con esta obligación sin afectar de manera su vida académica o laboral. Las jornadas se concentrarán en horarios específicos, generalmente por la mañana, lo que permite organizar mejor el tiempo y evitar interrupciones en la semana. Este ajuste responde a una realidad evidente: muchos jóvenes no cumplían el servicio militar obligatorio por falta de tiempo o por incompatibilidad con sus actividades diarias. Con este nuevo esquema, la barrera de entrada se reduce considerablemente. El llamado principal es para los jóvenes nacidos en 2008, quienes cumplen 18 años durante este año. Sin embargo, también incluye a los llamados “remisos”, es decir, personas que por diferentes motivos no realizaron el trámite en su momento y aún tienen pendiente la obtención de su cartilla militar. Aunque muchas personas lo consideran un trámite más, la cartilla militar liberada mantiene un peso importante en la vida adulta, sobre todo en términos laborales, legales y administrativos. En primer lugar, sigue siendo un requisito frecuente para ingresar a empleos del sector público, fuerzas de seguridad o instituciones gubernamentales. Dependencias estatales, municipales y federales pueden solicitarla como parte de la documentación obligatoria, especialmente en puestos que implican responsabilidad cívica o manejo de información sensible. Además, la cartilla militar funciona como un documento de identificación complementario. En ciertos trámites oficiales puede ser requerida para validar datos personales, acreditar situación legal o completar expedientes administrativos, sobre todo en contextos donde se exige documentación adicional más allá del DNI o pasaporte. Otro punto clave es su impacto en oportunidades laborales. No contar con la cartilla puede cerrar puertas o generar demoras en procesos de contratación, ya que algunas empresas —en particular aquellas vinculadas a seguridad, logística o servicios públicos— la consideran un requisito formal.