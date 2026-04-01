A partir de este año, el Servicio Militar Nacional (SMN) presenta cambios relevantes. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó un nuevo esquema de adiestramiento más corto, pero con mayor enfoque académico para obtener la cartilla militar. Ahora, el proceso se reduce a 13 sábados y se amplía la participación obligatoria a personas de entre 18 y 40 años, brindando la oportunidad a quienes aún no lo han realizado. Este deber cívico tiene fundamento legal en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar y su reglamento, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El programa pasa de 44 sesiones a solo 13, priorizando temas como valores, prevención de adicciones y protección civil, con contenidos adaptados a las nuevas generaciones. Al cumplir con este requisito, las personas pasan a formar parte de las reservas nacionales, lo que implica que, en caso de emergencia o movilización, pueden: La Sedena señala que esta formación busca brindar conocimientos básicos de doctrina militar, así como fomentar habilidades, valores y disciplina que contribuyan al servicio del país en caso necesario. El primer periodo de adiestramiento inició el 14 de febrero y concluye el 9 de mayo de 2026, con un total de 13 sesiones sabatinas distribuidas en dos etapas. El segundo periodo se llevará a cabo del 1 de agosto al 24 de octubre, por lo que la liberación de la cartilla está prevista para diciembre, según el calendario de cada junta. No cumplir con el SMN no implica sanciones penales ni multas económicas. Sin embargo, la persona queda en condición de “remiso”, lo que dificulta obtener la cartilla liberada, un documento requerido para ciertos empleos en el gobierno, fuerzas de seguridad y algunos trámites oficiales. El programa se organiza en dos etapas, cada una con 13 sesiones sabatinas de aproximadamente tres meses. Las actividades se realizan en un horario de 07 a 13, en instalaciones militares que funcionan como centros de capacitación. En este esquema participan tanto hombres como mujeres voluntarias, quienes reciben formación básica en temas militares y de apoyo a la sociedad.