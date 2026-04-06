El gobierno de Estados Unidos advirtió que algunas regulaciones aplicadas en México en materia de pagos electrónicos, servicios financieros digitales y uso de infraestructura tecnológica podrían convertirse en barreras para empresas estadounidenses del sector, de acuerdo con el National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2026, elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El informe señaló que ciertas disposiciones regulatorias relacionadas con redes de pago, empresas fintech y el uso de servicios de computación en la nube podrían afectar la forma en que operan compañías internacionales dentro del sistema financiero mexicano. “El gobierno de Estados Unidos continúa monitoreando desarrollos regulatorios en México que podrían afectar a proveedores de servicios financieros y de pagos electrónicos”, señaló el reporte. De acuerdo con el documento, estas medidas podrían traducirse en mayores costos regulatorios o incertidumbre operativa para empresas extranjeras que ofrecen infraestructura tecnológica para pagos digitales o procesamiento de transacciones. Entre las preocupaciones del gobierno estadounidense se encuentran regulaciones aplicadas a redes de tarjetas y sistemas de pago, que forman parte de la infraestructura que permite procesar transacciones electrónicas. “El USTR sigue de cerca regulaciones relacionadas con redes de pago y procesamiento de transacciones que podrían afectar a proveedores internacionales”, indicó el informe. Estas disposiciones podrían tener implicaciones para empresas que administran plataformas de pago, procesan transacciones o proveen tecnología para pagos electrónicos dentro del mercado mexicano. El reporte también mencionó inquietudes respecto a requisitos regulatorios aplicables a empresas fintech y plataformas de servicios financieros digitales que operan en México. De acuerdo con el documento, algunas disposiciones podrían imponer condiciones adicionales para la operación de empresas extranjeras, lo que generaría incertidumbre para compañías estadounidenses que participan en el sector financiero digital. “Estados Unidos continuará evaluando cómo los desarrollos regulatorios en México impactan a proveedores estadounidenses de servicios financieros”, señaló el reporte. Otro de los temas señalados en el informe es el impacto que podrían tener ciertas reglas sobre el uso de servicios de computación en la nube por parte de instituciones financieras. El documento explicó que muchas empresas de pagos digitales y tecnología financiera utilizan infraestructura tecnológica internacional para procesar transacciones y almacenar datos, por lo que restricciones en este ámbito podrían afectar su operación en el país. El National Trade Estimate Report es un informe anual en el que el gobierno de Estados Unidos identifica políticas, regulaciones o prácticas en distintos países que, desde su perspectiva, afectan el acceso de empresas estadounidenses a mercados extranjeros. “El reporte identifica barreras al comercio que enfrentan exportadores, inversionistas y proveedores de servicios estadounidenses”, indicó el documento. El informe analiza obstáculos comerciales en más de 60 economías y abarca sectores que van desde comercio de bienes hasta servicios digitales, inversión extranjera y propiedad intelectual.