Una medida del Registro Civil en México cambió por completo las reglas del juego para los padres que buscan nombres únicos y creativos para sus hijos.

De hecho, prohibió los nombres que contengan emojis, símbolos, números, siglas o cualquier elemento que no sea una palabra clara y legible. Esta decisión busca proteger la identidad y los derechos de los menores, evitando complicaciones en el futuro.

Las autoridades argumentan que nombres con caracteres no convencionales pueden causar problemas técnicos en sistemas informáticos, dificultar la identificación de personas y crear obstáculos burocráticos innecesarios.

Protección de la identidad: la decisión apunta a evitar confusiones legales, fallas en sistemas informáticos y trámites burocráticos que puedan afectar a los niños a lo largo de su vida.

Adiós a los emojis: México dice “no” a todos los nombres que contengan caracteres especiales

La era digital llevó a algunos padres a incorporar emojis en los nombres de sus hijos, buscando originalidad extrema. Sin embargo, el Registro Civil determinó que estos símbolos gráficos no tienen cabida en documentos oficiales.

Nombres como “Ángel😇”, “Estrella⭐” o cualquier combinación con emojis serán rechazados de inmediato. Esta restricción también aplica para símbolos especiales como @, #, $ o &, que algunos padres habían intentado utilizar en años recientes.

Los números también quedan fuera: ni “Juan2.0” ni “María1ra” serán aceptados

La combinación de letras y números en los nombres se volvió una tendencia entre padres que buscan modernizar nombres tradicionales. Sin embargo, esta práctica quedará completamente vetada. Ya no se podrán registrar nombres como “Luis3”, “Ana1”, “Carlos2K” o cualquier variante numérica. Las autoridades señalan que estos elementos dificultan la lectura correcta del nombre y pueden generar confusión en bases de datos y sistemas de identificación nacional.

Las siglas pierden la batalla: “DJ”, “VIP” o “CEO” no podrán ser nombres propios

Otra tendencia que llegó a su fin es el uso de siglas como nombres de pila. Casos como “DJ” (disc jockey), “VIP” (very important person) o incluso siglas inventadas por los padres ya no serán permitidos en el Registro Civil.

Esta medida busca preservar la dignidad y seriedad de los nombres, evitando que los menores crezcan con identificaciones que puedan ser motivo de burla o que no correspondan a palabras con significado real en español.

Creatividad con límites: aunque se prohíben emojis, números y siglas, los padres aún pueden elegir nombres tradicionales, modernos, extranjeros o de lenguas indígenas, siempre que sean claros y legibles. Fuente: Shutterstock.

¿Qué nombres sí están permitidos? La guía oficial para registrar a tu bebé sin problemas

A pesar de las restricciones, los padres mexicanos aún tienen un amplio margen de creatividad. Están permitidos todos los nombres tradicionales, modernos o de origen extranjero que estén escritos exclusivamente con letras del alfabeto español o caracteres especiales aceptados como acentos y la letra ñ.