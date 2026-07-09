En esta noticia SilverBlue en expansión

SilverBlue, una empresa especializada en inversión, firmó un acuerdo de colaboración con Nacional Financiera (NAFIN) como parte de un programa para otorgar financiamiento a las arrendadoras para tener acceso a fondeo para activos productivos.

A través de un comunicado, la firma explicó que NAFIN fungirá como entidad fondeadora con capital de entre 50 a 300 millones de pesos; mientras que SilverBlue aportará el análisis, diseño e instrumentación de operaciones.

La colaboración entre ambas entidades estará disponible para las arrendadoras que apoyen empresas de sectores como industria, logística, manufactura, energía, infraestructura, salud, agroindustria, comercio y servicios.

El objetivo de esta colaboración es modernizar a las empresas de cualquier industria que busquen reponer activos, ampliar su capacidad operativa o acelerar sus planes de crecimiento sin comprometer su capital de trabajo.

“Las empresas requieren mecanismos de financiamiento ágiles que les permitan crecer sin descapitalizarse. Este programa responde precisamente a esa necesidad”, citó César Urrea, director general de SilverBlue.

SilverBlue reconoce la relevancia del arrendamiento, mismo que permite utilizar activos productivos sin necesidad de adquirirlos directamente, preservando liquidez, optimizando recursos financieros y facilitando la ejecución de proyectos de expansión, modernización tecnológica y renovación de infraestructura.

Datos de la empresa refieren que en 2024, el crédito al sector privado no financiero representó apenas el 34.7% del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina (60.2%) y de la OCDE (151.8%).

“Nuestro objetivo es que más compañías puedan acceder a estructuras sofisticadas de financiamiento que tradicionalmente han estado reservadas para un número limitado de corporativos”, mencionó Urrea.

SilverBlue en expansión

SilverBlue se ha mantenido activo en el proceso de expansión en el negocio. En febrero, la firma anuncio la compra de Solage, una empresa especializada en financiar proyectos de energía y, en paralelo, un plan de inversión por MXN $500 millones.

A ello se sumó la integración de los fondos de deuda privada Mezzanine México, previamente administrados por Vector; y la creación de SilverBlue Mezzanine Funds, plataforma que actualmente estructura un segundo fondo con un objetivo de levantamiento de MXN $4,000 millones de pesos para financiar proyectos de expansión empresarial.