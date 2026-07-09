En medio de la incertidumbre por la próxima revisión del T-MEC y un entorno de mayor volatilidad en los mercados internacionales, Grupo Peña Verde realizó la primera emisión de certificados bursátiles de una aseguradora y reaseguradora en el mercado de deuda mexicano por MXN$ 1,000 millones, recursos que destinará principalmente a fortalecer el capital de su operación en Estados Unidos, informó Manuel Escobedo, director general del grupo.

Durante el campanazo celebrado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo explicó que los recursos fortalecerán el capital de la reaseguradora que la compañía estableció en Carolina del Sur, con el objetivo de ampliar su capacidad de operación y consolidar una plataforma de riesgo diversificada.

“Los recursos que se están levantando en este momento tienen como destino seguir reforzando el capital de esa operación”, señaló.

Abre el mercado de deuda al sector asegurador

Escobedo destacó que la colocación representa un precedente para la industria, al tratarse del primer instrumento de deuda emitido por una aseguradora en México, lo que abre una nueva alternativa de financiamiento para el sector y lo coloca, por primera vez, en el radar de inversionistas institucionales como las Afores.

“Es la primera vez que, por ejemplo, los fondos de pensiones de las Afores o los fondos de inversión piensan que el sector asegurador mexicano es una opción de inversión. Ni lo traían al radar porque es la primera vez que se hace”, afirmó.

Añadió que la operación puede marcar el camino para que otras aseguradoras recurran al mercado de deuda como una fuente de financiamiento para sus planes de crecimiento.

“Abre una brecha, es una nueva oportunidad, siendo un precedente, para que las aseguradoras puedan también obtener financiamiento a través de la emisión de deuda en el mercado”, indicó.

Por su parte, Andrés Hernando Millán Drews, director corporativo de Grupo Peña Verde, aseguró que la emisión fortalecerá la estructura de capital de la compañía y respaldará su estrategia de crecimiento internacional.

Diversificación para enfrentar la volatilidad

Escobedo explicó que alrededor de tres cuartas partes del negocio de Peña Verde se generan fuera de México, principalmente en América Latina y el Caribe, además de Estados Unidos, Europa, Asia, Medio Oriente y África, una diversificación que ha permitido a la compañía enfrentar episodios de volatilidad en los mercados.

Reconoció que factores como la revisión del T-MEC y el entorno geopolítico seguirán representando riesgos para los portafolios de inversión; sin embargo, afirmó que la estrategia del grupo busca reducir esa exposición.

“Estamos construyendo un portafolio que nos permita mitigar algunos de esos riesgos”, comentó.

El directivo agregó que, pese al entorno de incertidumbre, observa al sector asegurador mexicano como una industria sólida, aunque con retos relacionados con el crecimiento económico y el fortalecimiento del Estado de derecho.