La Secretaría de Bienestar confirmó que los pagos de los programas Pensión Adulto Mayor, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Madres Trabajadoras se realizarán del 3 al 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el Banco del Bienestar, las entregas se harán según la letra inicial del primer apellido, y los depósitos de la pensión para este mes llegarán de forma directa, segura y sin cobro de comisiones.

Los pagos según la letra del apellido

La dependencia federal informó que “los recursos del bimestre noviembre-diciembre estarán disponibles desde el pasado del 3 de noviembre”, y pidió a las personas beneficiarias revisar su fecha asignada.

El Banco del Bienestar destacó que “el dinero está seguro, siempre disponible y no se cobra comisión por retirarlo”, reiterando que no es necesario acudir antes de la fecha programada.

Fechas de pago por orden alfabético:

Estas son todas las fechas definitivas de cobro para este mes de noviembre de todos los becarios.

A: lunes 3

B: martes 4

C: miércoles 5 y jueves 6

D, E, F: viernes 7

G: lunes 10 y martes 11

H, I, J, K: miércoles 12

L: jueves 13

M: viernes 14 y martes 18

N, Ñ, O: miércoles 19

P, Q: jueves 20

R: viernes 21 y lunes 24

S: martes 25

T, U, V: miércoles 26

W, X, Y, Z: jueves 27

Estos son los apoyos que se entregan en noviembre

Los depósitos corresponden al bimestre noviembre-diciembre, por lo que este calendario representa el último pago del año para los programas sociales del Gobierno de México.

Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad y madres trabajadoras con hijos pequeños.

¿Cómo consultar y cobrar el apoyo?

Las autoridades recordaron que las personas pueden consultar su saldo en cajeros automáticos o directamente en sucursales del Banco del Bienestar.

Se recomendó evitar intermediarios o gestores, ya que todos los pagos son personales, y acudir solo en la fecha indicada para evitar aglomeraciones.