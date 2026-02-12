En México, las autoridades federales mantienen vigente una sanción económica para conductores que transporten personas fuera de los asientos del vehículo en carreteras federales. La medida, basada en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, contempla multas que pueden acercarse a los 3,000 pesos a quienes incumplan la normativa al momento de conducir por las distintas carreteras federales del país. El Gobierno Nacional implementa distintos operativos enfocados en conductas que muchos conductores consideran habituales, pero que están reguladas y que su desobediencia podría desencadenar en una sanción. La medida no solo responde a control vehicular, sino también a criterios de seguridad establecidos por la ley. Aunque no todos los conductores lo tienen presente, la regulación contempla multas que pueden acercarse a 25 UMAs. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal prohíbe transportar personas en espacios destinados a carga, como la batea de una camioneta pickup. La norma establece que ningún vehículo debe llevar más personas que las permitidas por sus asientos diseñados. Esto significa que viajar en la batea está prohibido sin importar la distancia, la velocidad o la forma en que vayan los ocupantes. La regla aplica en todas las carreteras federales y su incumplimiento constituye una infracción directa. La sanción económica se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la multa va de 20 a 25 UMAs, lo que equivale aproximadamente a entre 2,346 y 2,932 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad. Aunque algunos municipios contemplan excepciones en vialidades locales, estas no aplican en carreteras federales. En esos tramos, la normativa federal prevalece y la prohibición sigue vigente. Más allá de la multa de casi 3,000 pesos, el principal problema es el riesgo para la seguridad. Las personas que viajan en la batea no cuentan con cinturón ni protección estructural ante choques, frenadas bruscas o volcaduras. En caso de accidente, la probabilidad de lesiones graves o mortales aumenta considerablemente, incluso a velocidades moderadas. Por eso, la autoridad insiste en evitar esta práctica. Cumplir estas reglas no solo evita multas de 3,000 pesos. También reduce peligros reales en carretera y protege la vida de quienes viajan dentro y fuera del vehículo.