Miles de colombianos encontraron una franja amarilla al revisar su grupo del Sisbén tras la actualización realizada por el Gobierno.

Oficial | Aeropuertos de Brasil, Perú y Venezuela bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite de actualización en su pasaporte

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) atravesó una importante actualización durante 2026 con el objetivo de mejorar la precisión de la información registrada sobre millones de hogares colombianos. El proceso fue liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y buscó fortalecer los mecanismos de focalización de los programas sociales.

A raíz de esta revisión, numerosos ciudadanos observaron modificaciones en su clasificación dentro del sistema. Al consultar sus datos en línea, algunos usuarios encontraron una franja amarilla acompañada de un mensaje que informa que la información del hogar fue actualizada mediante cruces con diferentes bases de datos oficiales.

La aparición de este aviso generó dudas sobre posibles cambios en el acceso a subsidios y beneficios estatales.

Qué significa la franja amarilla que aparece en el Sisbén tras la actualización de 2026

La franja amarilla que aparece en la consulta del Sisbén tiene un carácter informativo y señala que los datos del hogar fueron revisados o actualizados por el DNP. Esta actualización puede producirse cuando la entidad valida información con otros registros administrativos del Estado o cuando recibe datos más recientes provenientes del Registro Social de Hogares.

Según explicaron las autoridades, la actualización no implica automáticamente la pérdida de beneficios o subsidios, pero, debido a que la información socioeconómica del hogar puede haber cambiado, existe la posibilidad de que también se modifique la clasificación dentro del Sisbén, lo que podría influir en la elegibilidad para algunos programas sociales.

Miles de colombianos encontraron una franja amarilla al revisar su grupo del Sisbén tras la actualización realizada por el Gobierno. (Fuente: Imagen mejorada con IA)

Cómo fue la actualización masiva del Sisbén y qué información revisó el Gobierno

Durante los primeros meses de 2026, el DNP adelantó un amplio proceso de depuración y actualización de datos que involucró a más de 1,6 millones de hogares y a más de 4,2 millones de personas. El objetivo principal fue mejorar la calidad de la información utilizada para identificar a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Para realizar esta tarea, la entidad cruzó datos con diferentes sistemas estatales, incluyendo registros educativos, bases del sistema de salud, información de identificación ciudadana y otros archivos oficiales. Gracias a este proceso, se logró obtener una imagen más precisa de las condiciones económicas y laborales de los hogares colombianos.

Por qué algunos hogares cambiaron de grupo en el Sisbén

La actualización permitió detectar información que no figuraba previamente en las bases de datos o que había cambiado con el paso del tiempo. Entre los aspectos revisados se encuentran variables relacionadas con ingresos, educación, composición familiar y afiliación a distintos sistemas estatales.

Como resultado, cerca de tres de cada diez hogares registraron cambios en su clasificación. Las autoridades sostienen que esta revisión busca que los recursos públicos lleguen de manera más eficiente a quienes realmente los necesitan, reduciendo errores en la asignación de subsidios y fortaleciendo la transparencia del sistema.

Qué hacer si no está de acuerdo con la nueva clasificación del Sisbén

Las personas que consideran que su grupo no refleja adecuadamente su situación económica tienen la posibilidad de solicitar una nueva encuesta. Esta opción está disponible siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde la última visita o actualización realizada por las autoridades competentes.

Para iniciar el trámite, el ciudadano debe acercarse a la oficina del Sisbén correspondiente a su municipio o ciudad. Allí podrá recibir orientación sobre los requisitos, presentar su caso y solicitar una revisión que permita actualizar nuevamente la información del hogar.

Cómo consultar el grupo del Sisbén actualizado para 2026

Los ciudadanos pueden verificar su clasificación ingresando al portal oficial del Sisbén IV y utilizando la herramienta de consulta disponible en línea. El sistema solicita seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de identificación y confirmar la búsqueda para acceder a la información actualizada.

Actualmente, el Sisbén mantiene cuatro grandes categorías de clasificación. El Grupo A corresponde a los hogares en pobreza extrema; el Grupo B identifica a quienes se encuentran en pobreza moderada; el Grupo C reúne a la población vulnerable con riesgo de caer en pobreza; mientras que el Grupo D incluye a las personas que no son consideradas pobres ni vulnerables según los criterios establecidos por el sistema.