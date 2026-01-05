La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha ratificado el calendario de días inhábiles para el sector financiero durante 2026. Los usuarios del sistema bancario deberán anticipar sus movimientos, ya que el año contará con más de diez fechas de cierre oficial, afectando la atención en ventanillas de todo el país.

Este cronograma, publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca dar certeza a las operaciones bursátiles y bancarias. Aunque la banca digital y las apps móviles operarán con normalidad, las sucursales físicas suspenderán actividades para cumplir con las normativas laborales y festividades nacionales.

Cuáles son las fechas confirmadas de cierre para 2026

Planificar los pagos y transferencias es clave para evitar contratiempos en las fechas de corte. A continuación, el listado detallado de los días en que las instituciones de crédito suspenderán sus servicios:

1 de enero (Jueves): Festividad de Año Nuevo.

2 de febrero (Lunes): En conmemoración del Aniversario de la Constitución (5 de febrero).

16 de marzo (Lunes): Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

2 y 3 de abril (Jueves y Viernes): Días de Semana Santa.

1 de mayo (Viernes): Día del Trabajo.

16 de septiembre (Miércoles): Aniversario de la Independencia de México.

2 de noviembre (Lunes): Celebración del Día de Muertos.

16 de noviembre (Lunes): Conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

12 de diciembre (Sábado): Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre (Viernes): Festejo de Navidad.

Cómo operar durante los días de cierre bancario

A pesar de los cierres en sucursales, la CNBV ha confirmado que la red de más de 60,000 cajeros automáticos en todo el territorio mexicano operará de forma habitual. Los retiros de efectivo y depósitos en practicajas no se verán interrumpidos, permitiendo la liquidez inmediata de los cuentahabientes.

Es importante recordar que Banco Azteca se mantiene como la única entidad que ofrece servicio presencial los 365 días del año. Sin embargo, cualquier operación interbancaria (SPEI) realizada desde dicha institución en días feriados podría procesarse hasta el siguiente día hábil, dependiendo de la cámara de compensación.

Las autoridades financieras recomiendan a las empresas y particulares programar sus operaciones de alto valor con al menos 24 horas de antelación. Esto evitará que los intereses moratorios o el retraso en el pago de nóminas afecten la salud financiera de los usuarios durante los puentes festivos.

Finalmente, se sugiere verificar las disposiciones de cada banco mediante sus canales digitales, ya que algunas sucursales ubicadas dentro de centros comerciales o almacenes podrían abrir en horarios especiales, pese a ser día inhábil bancario.