El Gobierno federal actualizó las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que estarán vigentes en 2026. Esta medida, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), impactará directamente en los trabajadores con salario mínimo, quienes podrán ganar más dinero con esta iniciativa.

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2026, quienes perciban ingresos apenas superiores al nuevo salario mínimo podrían recibir, al final, un ingreso neto menor que aquellos que ganan exactamente el mínimo. Este escenario plantea un desafío para las empresas, que deberán revisar con mayor detalle sus esquemas de remuneración para evitar distorsiones salariales, conservar talento y asegurar la equidad interna.

El reto consiste en armonizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con una política salarial que resulte justa y estimulante para los trabajadores.

¿Qué implican los cambios en el ISR?

Tanto empleados como empleadores enfrentan decisiones relevantes. Para los trabajadores, resulta fundamental comprender el funcionamiento de las nuevas tablas del ISR a fin de anticipar el impacto real en el ingreso económico. Antes de aceptar incrementos salariales que los ubiquen apenas por encima del salario mínimo, será necesario evaluar el efecto en el salario neto.

Para las empresas, la planeación estratégica de la compensación será un elemento clave para adaptarse al nuevo marco fiscal durante 2026.

¿Quién está obligado a pagar el ISR?

Están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta tanto las personas físicas como las personas morales que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: quienes residan en México, en cuyo caso el impuesto se aplica sobre la totalidad de sus ingresos, sin importar el lugar de origen.

También deben cumplir con esta obligación los residentes en el extranjero que cuenten con un establecimiento permanente en territorio nacional, únicamente por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento.

¿Cuál es la fórmula para calcular el ISR?

Para conocer cómo se determina el Impuesto Sobre la Renta, es necesario seguir el paso a paso. Primero, se debe identificar el ingreso total percibido, ya sea de forma mensual o anual. Posteriormente, se consulta la tabla de tarifas progresivas del SAT para ubicar el rango salarial correspondiente y la tasa aplicable.

Una vez localizado el nivel salarial, se resta de los ingresos el límite inferior indicado en ese rango. Al monto resultante, conocido como base gravable, se le aplica el porcentaje de ISR señalado en la tabla. Finalmente, al resultado se le suma la cuota fija establecida por el SAT, lo que permite obtener el impuesto total a pagar.