La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que comenzará con un proceso de modernización que traerá una serie de avances tecnológicos que harán el servicio eléctrico más confiable y eficiente para todos los usuarios de México. A continuación, te contamos los detalles. Lo más importante de este anuncio es que anticipa que los medidores de luz ya no serán igual. En concreto, especifica que la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en un sistema que permitirá a los usuarios conectarse a su medidor de luz a través de Bluetooth y gestionarlo a distancia a través de un asistente virtual de Smart Home. Según lo detallado por las autoridades, este sistema permitirá la monitorización del consumo eléctrico en tiempo real, así como la ejecución de operaciones remotas —incluyendo lecturas de medidores, interrupciones y restablecimientos del suministro eléctrico— de manera continua las 24 horas del día. La tecnología se fundamenta en Amade, una arquitectura de medición autónoma diseñada para optimizar la comunicación y gestión remota de medidores. Según el organismo público, cada medidor inteligente operará como un nodo dentro de una red de área local extendida, permitiendo la interconexión de hasta 500 dispositivos simultáneamente sin comprometer su vida útil. Esta infraestructura posibilita la transmisión de datos en tiempo real sobre consumo energético, así como la ejecución remota de operaciones como lecturas, cortes y reconexiones, integrándose en el ecosistema doméstico mediante protocolos de comunicación estandarizados y seguros. Otro anuncio importante es la automatización de las Redes Generales de Distribución. En concreto, anunció que incorporó sistemas que permiten identificar interrupciones en el suministro eléctrico y aislar automáticamente la sección afectada. Esto implica que, frente a un apagón, la red puede actuar de manera inmediata sin requerir intervención humana directa, acortando considerablemente los tiempos de respuesta. Según la comisión, esta innovación no solo fortalece la confiabilidad del servicio, sino que también optimiza los costos operativos, reduce la necesidad de desplazar personal técnico y disminuye las emisiones derivadas del uso de vehículos. Actualmente, estos sistemas automatizados se encuentran en funcionamiento en aproximadamente 4,586 circuitos en todo el país, según información oficial.