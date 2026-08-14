En esta noticia Carlos Slim propone suprimir las Pensiones del Bienestar

De acuerdo a las declaraciones de Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey del 2024 , es indispensable abordar la pobreza y fomentar la cohesión familiar para alcanzar la paz.

Las Pensiones para el Bienestar constituyen una de las políticas federales más relevantes de México, dado que brindan un apoyo económico a los individuos en situaciones de vulnerabilidad social y económica. No obstante, Carlos Slim expresó que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo.

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores asiste a 6 millones de personas como parte de un esfuerzo dirigido a erradicar la pobreza entre la población de la tercera edad. Sin embargo, para el empresario más adinerado del país, México debe centrarse en construir unidad entre la sociedad e invertir.

Carlos Slim le propuso a Sheinbaum eliminar las pensiones del Bienestar en México: quiere que los jubilados vuelvan a trabajar (foto: archivo).

Carlos Slim propone suprimir las Pensiones del Bienestar

En el actual panorama socioeconómico, la implementación de una Pensión Bienestar para Adultos Mayores se erige como un símbolo de progreso. De acuerdo con los planes previstos para el año 2026, se prevé un apoyo económico bimestral de 6,430 pesos destinado a los ciudadanos que superan los 65 años. En este contexto, Slim enfatizó que resulta imperativo “eliminar la pobreza” mediante el establecimiento de un “nivel mínimo de bienestar”, destacando que esta política representa una de las estrategias más significativas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una reciente conferencia de prensa, destacó: “Para alcanzar la paz, la libertad y la erradicación de la pobreza, es crucial establecer un umbral mínimo de bienestar. Es asombroso que, a pesar de los recursos sustanciales asignados a jubilados en México, existan aún seis millones de personas en condiciones de extrema pobreza. Es necesario redirigir el gasto militar y otros desembolsos hacia la garantía de niveles mínimos de bienestar para la población”.

Además, Slim subrayó: “Diversos factores están contribuyendo a la inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad ; los individuos se ven forzados a permanecer en sus hogares por la falta de seguridad, un fenómeno que se intensifica en diferentes regiones del mundo”.