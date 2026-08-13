Carlos Slim pidió que el Gobierno revise celular por celular y cuestionó el registro de muchos números telefónicos. (foto: archivo).

Carlos Slim cuestionó en mayo de 2026 algunos aspectos del registro obligatorio de líneas celulares en México y consideró necesario revisar el esquema para hacerlo más sencillo y efectivo. El empresario señaló que el trámite presenta mayores dificultades entre los usuarios de líneas prepago.

Durante su conferencia anual, el presidente honorario de América Móvil explicó que el proceso avanzaba con mayor facilidad entre los clientes de pospago, debido a que entregan sus datos al contratar el servicio, mientras que el registro de las líneas prepago presentaba más complicaciones.

Carlos Slim pidió revisar el registro de celulares

Slim sostuvo que el procedimiento podía ser demasiado complejo y planteó la necesidad de analizar nuevamente la forma en que se realiza. Su propuesta fue expresada el 26 de mayo de 2026, por lo que se trata de una declaración realizada durante ese período y no de un anuncio nuevo.

El empresario consideró que una revisión permitiría conseguir un sistema más eficaz para los usuarios y para las autoridades. También señaló que el plazo disponible para completar el registro había sido demasiado corto.

MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Qué dijo Carlos Slim sobre el registro de líneas

Durante su exposición, Slim explicó que la implementación del registro avanzaba principalmente en el segmento de telefonía pospago, mientras que el mayor desafío se encontraba entre quienes utilizan servicios de prepago.

Según sus declaraciones, el proceso era más sencillo para los clientes que ya habían proporcionado sus datos al momento de contratar el servicio. En cambio, la incorporación de las líneas prepago requería avanzar con el mecanismo establecido para asociar cada número con la identidad de su usuario.

Cómo funciona el registro obligatorio de líneas celulares

El registro de líneas celulares busca vincular cada número telefónico con los datos de identidad de su titular. El procedimiento alcanza tanto a las líneas de prepago como a las de pospago.

Entre los datos utilizados para realizar la vinculación se encuentran información de identificación personal, como el nombre, la CURP y una identificación oficial.

El objetivo del esquema es evitar que existan líneas telefónicas sin una identidad asociada y facilitar la identificación del titular de cada número.

Qué diferencia hay entre las líneas prepago y pospago

Slim destacó que el registro presenta diferencias según el tipo de servicio contratado:

Líneas pospago: el usuario ya proporciona sus datos personales durante la contratación del servicio.

Líneas prepago: el proceso de registro puede resultar más complejo porque se debe completar la vinculación de la línea con los datos del usuario.

Registro de identidad: el mecanismo busca asociar cada número telefónico con información que permita identificar a su titular.

El planteo de Slim sobre el plazo de registro

Además de cuestionar la complejidad del procedimiento, Slim señaló en mayo que el tiempo disponible para completar el registro era demasiado corto.

El empresario afirmó que el proceso continuaba avanzando y que se estaban realizando millones de registros, aunque no detalló durante su intervención cuántos habían sido procesados específicamente a través de Telcel.

Slim también sostuvo que la revisión del mecanismo podría servir para mejorar su funcionamiento y facilitar el cumplimiento tanto para los clientes como para las autoridades.