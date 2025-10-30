Un reciente video que se ha difundido con rapidez en todo el mundo muestra a presuntos miembros del Cártel de Sinaloa advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración que “tomen cartas en el asunto” . Esta amenaza genera preocupación por la escalada simbólica del narcotráfico frente al poder estatal.

La difusión de dicha advertencia coincide con un momento de alta tensión en México por la violencia relacionada con el crimen organizado. En el mensaje, los supuestos integrantes del cártel acusan a autoridades estatales y municipales de abusos y presunta colusión con grupos rivales, por lo que exigen a la mandataria intervenir directamente.

Bajo este contexto, el gobierno deberá responder con estrategia para proteger su autoridad, sin caer en la escalada mediática que los cárteles buscan provocar.

Respuesta oficial del gobierno de Sheinbaum y verificación del video

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado la autenticidad del video, aunque la viralización obligó a pronunciamientos públicos.

De esta manera, Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones como “irrespetuosas”, y subrayó que no ha sentenciado una guerra abierta contra los grupos delictivos .

El gobierno insiste en actuar dentro del marco legal y sin ceder a provocaciones de carácter mediático. En paralelo, diversos medios y profesionales revisan trazas forenses del audio y video para determinar su origen real.

Escenario criminal: fragmentación del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa enfrenta una pugna interna entre facciones como Los Chapitos y La Mayiza, que ha derivado en una oleada de violencia en Sinaloa y estados colindantes.

Estos enfrentamientos comprometen el control territorial del crimen y elevan la presión sobre el Estado. Dado dicho contexto, emitir amenazas contra figuras políticas se vuelve una estrategia para mostrar fuerza y socavar el orden institucional.

El video se inserta como una jugada de guerra psicológica en medio de un conflicto creciente.

Riesgos del gobierno frente a la amenaza y desafíos institucionales

El mensaje no solo implica una amenaza personal, sino que busca minar la autoridad del gobierno federal y proyectar impunidad; si el Estado reacciona con excesiva dureza, podría alimentar narrativas de confrontación que benefician a los criminales.

Pero, por el contrario, dejar el mensaje sin respuesta explícita debilita la presencia del Estado como garante del orden. Ahora, Sheinbaum y su administración enfrentan el reto de equilibrar reacción, seguridad y estrategia política.