Estados Unidos presenta su avión de combate “murciélago”: alcanza una velocidad récord y está equipado con la última tecnología

La Armada de Estados Unidos avanza en la definición de su próximo caza embarcado de sexta generación, un proyecto que podría marcar el rumbo del poder aéreo naval en las próximas décadas.

Dentro de esa etapa de exploración conceptual apareció una propuesta que llamó la atención por su diseño poco convencional: el SM-39 Razor, un avión con una silueta que recuerda a un murciélago y con promesas de rendimiento que desafían los límites actuales de la ingeniería aeronáutica.

Este concepto está vinculado al programa F/A-XX, pensado para reemplazar a los actuales F/A-18 Super Hornet y operar desde portaaviones en escenarios cada vez más exigentes.

A diferencia de la Fuerza Aérea, la Marina necesita una aeronave capaz de realizar despegues cortos, soportar aterrizajes forzados y resistir un uso estructural intenso, lo que habilita diseños más arriesgados y poco tradicionales.

El caza que promete volar a velocidades hipersónicas

El SM-39 Razor, desarrollado por la firma Stavatti Aerospace, propone una estructura radical: un cuerpo integrado al ala y múltiples secciones de fuselaje. Según sus creadores, sería un avión furtivo, bimotor y con capacidad de supercrucero, con estimaciones que podrían llegar hasta Mach 4.

Estados Unidos presentó su avión de combate “murciélago”: posee velocidad crucero y está equipado con la última tecnología. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Esa cifra lo colocaría muy por encima de los estándares actuales de la aviación naval. Aun así, especialistas en aeronáutica militar señalan que alcanzar esas velocidades con motores turbofán implicaría enormes desafíos en el manejo del calor, el flujo de aire y el control de la firma infrarroja, aspectos clave para mantener el sigilo en combate.

Más allá de la velocidad, el diseño busca ofrecer gran autonomía de vuelo, mayor capacidad de carga interna y la posibilidad de operar como una plataforma multifunción, apta para misiones de ataque, superioridad aérea y guerra electrónica.

Del concepto al portaaviones: dudas, escepticismo y realidad industrial

A pesar de su impacto visual, el caza “ala de murciélago” genera escepticismo entre los especialistas. Stavatti Aerospace tiene una larga trayectoria en diseños conceptuales, pero no ha construido prototipos operativos, un antecedente relevante frente a la exigencia del programa F/A-XX.

Tampoco existe una confirmación oficial por parte de la Marina de que el SM-39 haya sido presentado formalmente como propuesta dentro del proyecto, lo que refuerza la idea de que, por el momento, se trata de una visión futurista antes que de un desarrollo avanzado.