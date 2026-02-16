El peso mexicano atraviesa una etapa de fortaleza “inusual”. Sin embargo, detrás de la calma cambiaria, comienza a emerger un riesgo que podría alterar el equilibrio: la credibilidad del Banco de México. Priscila Robledo, economista en jefe de Fintual, advirtió en entrevista que una erosión en la confianza del banco central podría tener consecuencias directas sobre el tipo de cambio. “Cuando la credibilidad se deteriora, el impacto no es inmediato, pero sí profundo. Y recuperarla es extremadamente difícil”, dijo en entrevista con El Cronista. En lo que va del año, la divisa local acumula un retorno de 4.65% al pasar de 18.0080 pesos hasta los 17.1701 pesos por unidad del 13 de febrero, de acuerdo con datos de Bloomberg. Hasta ahora, el peso mexicano se beneficia de factores externos como la debilidad estructural del dólar, en medio de tensiones fiscales e institucionales en EE.UU., que ha impulsado a otras monedas emergentes, como la local. Para la estratega, uno de los elementos que da soporte a la moneda mexicana sigue siendo el diferencial de tasas y la percepción de disciplina monetaria. El problema, según Robledo, es que el mercado mantiene dejan. Las expectativas de largo plazo continúan ancladas alrededor de 3.5% o incluso más arriba. “Eso ya te dice algo: el mercado no termina de comprar la narrativa de convergencia plena”, explicó. La inquietud del mercado incrementó a inicios de este 2026 cuando Moody’s Analytics cuestionó la credibilidad y efectividad de la política monetaria del banco central mexicano ante las recientes revisiones al alza en las proyecciones de inflación que dejan abierta la oportunidad a futuros recortes en la tasa de interés. La economista explicó que, para un banco central cuyo mandato prioritario es la estabilidad de precios, ese mensaje puede resultar contradictorio. Si el mercado percibe que la autoridad monetaria empieza a ponderar el crecimiento por encima del combate inflacionario, la consecuencia podría ser un ajuste en la prima de riesgo y, eventualmente, presión sobre el peso, expuso. Robledo recordó que los casos de Argentina y Turquía muestran cómo la pérdida de credibilidad monetaria deriva en desanclaje inflacionario y depreciaciones persistentes. Aunque refiere que México no está en ese escenario, aclaro que la credibilidad no se pierde de golpe, sino gradualmente. “Es un costo que el mercado empieza a incorporar poco a poco, y cuando ya es evidente, suele ser tarde”, advirtió. Diversos analistas han advertido que el peso mexicano se ubica en niveles de sobreventa extrema donde, a nivel técnico, se han activado todos los “stops” durante la trayectoria reciente, según explicaron analistas de Kapital Grupo Financiero. Aun con ello, el mercado parece operar en una “tensa calma” que puede alterarse conforme se acerquen la revisión del T-MEC y el “ruido” político de las elecciones intermedias de EE.UU. “Muy probablemente la administración en los EE.UU. use esto como forma de negociación para obtener concesiones de otras cosas que no tienen que ver con el tratado, por ejemplo, la migración”, dijo la economista de Fintual.