El Banco del Bienestar lo hizo oficial a través de sus canales oficiales de comunicación. Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina tendrán la posibilidad de recibir su dinero durante la última semana de febrero. La entidad gubernamental lo confirmó al publicar el calendario de pagos con las fechas asignadas para cada apellido. Según corresponda, quienes aún no hayan cobrado su depósito tendrán la posibilidad de verlo acreditado en sus cuentas bancarias en el transcurso de los próximos días. Por su parte, quienes aún no hayan iniciado el proceso de inscripción y busquen hacerlo para acceder a un monto de dinero bimestral, deberán tomar nota de todos los detalles, condiciones y requisitos necesarios para ser considerados elegibles. La Beca Rita Cetina integra la lista de Programas del Bienestar que otorga la Administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables. En este contexto, y con el objetivo de que los alumnos del territorio azteca que presenten mayores dificultades económicas eviten la deserción escolar, el Gobierno asigna distintos montos de dinero según el nivel en el que se encuentren. En secundaria se entregan 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En primaria, el apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias deben cumplir condiciones básicas: Cabe recordar que los pagos se distribuyen a lo largo de los cinco bimestres que dura el ciclo lectivo, sin contar julio y agosto por tratarse de vacaciones. Las autoridades recordaron que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. De acuerdo a la información que difundió el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación, durante la última semana de febrero se realizarán los depósitos a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina que aún no hayan cobrado. Cabe recordar que las transferencias de dinero se realizan por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha de depósito según la letra inicial de su primer apellido. De esta manera, a partir del lunes cobrarán los alumnos con los siguientes apellidos: