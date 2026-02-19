El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente a una de las asistencias económicas más solicitadas por el sector juvenil de la República Mexicana. La entidad bancaria se encuentra en pleno proceso de dispersión de recursos de la Beca Rita Cetina, y durante el jueves 19 y viernes 20 de febrero llevará a cabo las transferencias de dinero a quienes reúnan los requisitos necesarios. La Beca Rita Cetina integra la lista de asistencias que otorga el Gobierno de México a los estudiantes del país que requieran de una ayuda económica y reúnan las condiciones establecidas. Como parte de los Programas del Bienestar, este apoyo financiero que asigna la Secretaría del Bienestar a las familias, con el objetivo de evitar la deserción escolar de los niños, permite a quienes estén registrado cobrar un monto específico de dinero cada dos meses. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias deben cumplir condiciones básicas: La Beca Rita Cetina es universal para primaria y secundaria en escuelas públicas. En secundaria se entregan 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En primaria, el apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos cada dos meses. Los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Las autoridades recordaron que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. Cabe recordar que el Banco del Bienestar organiza la dispersión de recursos de las distintas asistencias sociales que otorga el Gobierno por orden alfabético. Esto implica la asignación de una fecha de cobro concreta del mes para los beneficiarios según la letra inicial de su primer apellido. De esta manera, y en función del calendario de pagos que publicó la entidad, durante el jueves 19 y el viernes 20 de febrero, cobrarán las siguientes personas: