La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026 en México es de 12.58 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.59 pesos y un mínimo de 12.57 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió 0,44%, pero en el último año retrocedió -6,91%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó alzas y caídas casi a diario, mostró un breve impulso a mitad de periodo y cerró con retroceso, señalando un rango lateral con ligera presión bajista.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con la semana anterior, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda. La continuidad de este aumento en los días previos sugiere una tendencia favorable para el Dólar canadiense.

Este crecimiento puede estar impulsado por factores económicos favorables o cambios en el mercado que aumentan la confianza en la moneda. Sin embargo, es esencial monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.