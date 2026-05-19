El euro cotiza a 20.11 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 19 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.15 pesos.

En el mercado del Euro, la cotización evolucionó a la baja, con una caída semanal de -0.53% y un descenso anual de -7.61%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro alternó al inicio, sufrió una racha prolongada de caídas, rebotó brevemente y cerró a la baja, con balance neto negativo.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.99%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 6.13%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.