Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 16 de marzo en nuestro país y en el mundo. 1839: En la ciudad de París, Francia, nace Sully Prudhomme, poeta francés que será premio Nobel de Literatura en 1901. "La justicia" y "La dicha" serán sus obras más conocidas. (Hace 187 años) 1789: Nace en la localidad de Erlangen (Alemania), Georg Simon Ohm, físico y matemático que aportará la Ley de Ohm, una de las leyes fundamentales de los circuitos de corriente eléctrica. (Hace 237 años) 1751: Nace en Port Conway (EE.UU.), James Madison, cuarto presidente de la nación y arquitecto de su Constitución. (Hace 275 años) 1750: En Hannover (Prusia, actual Alemania) nace Caroline Herschel, mujer adelantada a su época, que siendo ayudante de su hermano William, astrónomo real descubridor de Urano, será la primera mujer que descubrirá un cometa y más de mil estrella dobles, dedicando su vida al estudio del universo y la música. Por ello, en 1828, se convertirá en la primera mujer en ser miembro honorario de la Royal Astronomical Society. (Hace 276 años) 455: Es asesinado en Roma (actual Italia), por dos generales camaradas de Aecio, el emperador Valentiniano III, hijo mayor de Constancio III y Gala Placidia, a su vez hija de Teodosio el Grande, que tras una corta guerra civil fue nombrado en 425 emperador de Occidente en Roma. Durante su mandato se enfrentó a los vándalos, que controlaban el norte de África. Asímismo guerreó contra los francos, aliados de los visigodos. Tras la victoria de Flavio Aecio sobre los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, Valentiniano III temiendo que éste ambicionase el poder, lo asesinó con su espada tres años más tarde. (Hace 1571 años) 37: Muere en Miseno (Italia) Tiberio César Augusto, segundo emperador romano desde el 17 de septiembre de 14, sucesor de Octavio Augusto. Destacó por su actividad militar en las campañas germánicas. (Hace 1989 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de James Madison en 1751, ya que fue el cuarto presidente de EE.UU. y un arquitecto clave de la Constitución, influyendo profundamente en la formación del gobierno estadounidense y en la defensa de los derechos individuales.