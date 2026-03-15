El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los adultos mayores que, en caso de adeudos fiscales, tiene la facultad de aplicar medidas como el embargo de cuentas bancarias. De acuerdo con la normativa vigente, el SAT puede ordenar a las instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la inmovilización de fondos, la retención de depósitos e incluso el bloqueo de transferencias electrónicas para garantizar el cobro de créditos fiscales pendientes. Estas acciones pueden activarse cuando un contribuyente no cubre ni garantiza el pago de un crédito fiscal dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación oficial. Ante este panorama, muchos pensionados comenzaron a preguntarse si estas medidas podrían llegar a afectar también los depósitos correspondientes a su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque el Código Fiscal de la Federación (CFF) permite al Servicio de Administración Tributaria embargar cuentas bancarias para cobrar adeudos fiscales, la propia legislación establece protecciones específicas para los jubilados. El artículo 157 del CFF señala que las pensiones están exentas de embargo, sin importar su origen. Esto significa que el dinero que los adultos mayores reciben cada mes como pensión —por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social— no puede ser retenido por la autoridad fiscal, incluso si el beneficiario mantiene deudas con el fisco. Además, el SAT tampoco puede embargar los recursos que se encuentran en las cuentas individuales de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias o complementarias, siempre que no superen el equivalente a 20 salarios mínimos actualizados, como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Solo puede aplicar un embargo sobre otros recursos del contribuyente, no sobre su pensión. Esto puede ocurrir cuando: En ese escenario, el embargo puede aplicarse a cuentas de cheques, nómina, inversiones u otros instrumentos financieros que pertenezcan al contribuyente.