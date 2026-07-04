Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 4 de julio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 4 de julio

1807: Nace en Niza (actual Francia) Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano que luchará por la unidad de Italia. (Hace 219 años)

1790: En Gwernvale Manor (Gales, Reino Unido), viene al mundo George Everest, geógrafo y topógrafo que será responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. En 1862 resultará elegido Vicepresidente de la Royal Geographical Society y en 1865, un año antes de su muerte, verá el bautizo en su honor de la montaña más alta del planeta, el Monte Everest, con su nombre por su sucesor Andrew Waugh. (Hace 236 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1934: Debido a las investigaciones que ha venido desarrollando los últimos años, muere de leucemia en Salanches (Francia) Marie Curie, científica polaca, naturalizada francesa, pionera en los primeros tiempos del estudio de las radiaciones y Premio Nobel de Física en 1903. (Hace 92 años)

1910: Muere en Milán, Italia, Giovanni Schiaparelli, astrónomo italiano célebre por ser el primero en observar líneas rectas en la superficie de Marte, a las que denominó "canali". (Hace 116 años)

1831: Fallece en Nueva York (EE.UU.) James Monroe, el que fue quinto presidente de los Estados Unidos de 1817 a 1825. Fue valedor de una de las piedras angulares de la política exterior de EE.UU., la llamada Doctrina Monroe, que afirma que "América es para los americanos". (Hace 195 años)

1541: En México, como consecuencias de la heridas recibidas en Nochistlán el 24 de junio pasado, muere Pedro de Alvarado, conquistador español. (Hace 485 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante es el nacimiento de Giuseppe Garibaldi en 1807, ya que su lucha por la unidad de Italia lo convierte en una figura clave en la historia del país, marcando el inicio de un proceso que culminaría en la unificación italiana.