Banamex refirió que es posible que los exportadores bajaran sus precios para no perder mercado.

En esta noticia Los precios que no han sido afectados

Hacia finales del año pasado, el Gobierno Federal anunció el aumento de aranceles a más de mil productos provenientes de países que no tienen tratado comercial con México, con el objetivo de proteger a las industrias nacionales y darle competitividad a las empresas mexicanas.

En algunos casos, los aranceles alcanzaron 50%, el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC); sin embargo, hasta el momento, los aranceles no han llegado al consumidor final, salvo en el caso de los juguetes hechos en China.

En este sentido, Banamex refirió que es posible que los exportadores bajaran sus precios para no perder mercado, particularmente en el caso de China.

Al comparar los precios a los que China vende a México productos gravados frente a productos no gravados, antes y después del aumento arancelario, no se observa una caída clara en los precios de exportación.

“Esto es consistente con la literatura internacional: el exportador tiende a mantener su precio y el arancel se suma al costo en frontera”, señaló el banco.

Por otra parte, el banco estimó que los precios al productor tampoco aumentaron. El segundo eslabón es la industria nacional que compra insumos importados gravados, que incluyen acero o autopartes.

“Si esos insumos se encarecen, es de esperar que el productor mexicano aumentara su precio de venta. Sin embargo, no hay señales significativas de que esto haya ocurrido en el agregado”, precisó Banamex.

En este sentido, el único sector que merece mayor atención es el siderúrgico, que tiene aranceles elevados y medidas vigentes desde 2023. En este sentido, el ramo acerero registró una inflación al productor de 6.3% en el periodo de análisis. “Aunque la cifra parece elevada, está cerca del ritmo normal de precios del sector y el exceso respecto a 2025 es de 0.8 puntos”, detalló el banco.

Los precios que no han sido afectados

Los consumidores mexicanos todavía no resienten los aranceles impuestos a los autos chinos o a otros sectores como electrodomésticos, refrigeradores, cosméticos o ropa.

En este sentido, el banco detalla que el sector que ha mostrado la peor inflación por los aranceles son los juguetes hechos en China, con un incremento anual de 5.3%, mientras que uno de los sectores que también recibió un fuerte incremento arancelario, el automotriz, apenas presenta un encarecimiento de 1.6%.

Banamex no descarta que el impacto de los aranceles se esté retrasando, debido a que es posible que las empresas adelantaran la compra de inventarios antes de que entrara en vigor el cambio en las tarifas, lo que ocurrió en enero de este año.

En este sentido, dice el banco, es probable que los precios suban conforme se tenga que traer más mercancía al país.