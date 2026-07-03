La cotización del euro alcanzó los MXN 19.99 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 3 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.06% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

En la última semana, el euro subió un 0,13%, pero en el último año cayó un -8,44%, mostrando debilidad anual pese a la leve mejora reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró altibajos con tres retrocesos y siete avances, pero la tendencia general fue alcista y se aceleró en los cuatro días finales.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.21%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde ha tenido una volatilidad del 5.59%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 4. Esto indica que, en los últimos días, el valor de la moneda ha ido en aumento, reflejando un fortalecimiento en su posición en el mercado. Esta tendencia se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un buen desempeño en comparación con días pasados.

Esta situación es favorable para los inversores y podría indicar un crecimiento económico en la Eurozona. Sin embargo, será importante seguir de cerca cómo se desarrollan las condiciones del mercado en los próximos días para confirmar si esta tendencia se sostiene.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.