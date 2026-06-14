En el transcurso de este sábado, 13 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 07.19 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 1 km al sureste de Tapachula, con una profundidad de 106.3 kilómetros, latitud de 14.9° y una longitud de -92.252°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Hubo un terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron un aviso con recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos sueltos; no usar elevadores; ubicar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia; tras el movimiento, cortar gas y electricidad si es seguro, revisar estructuras y atender solo información oficial.