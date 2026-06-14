El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.5 ocasionado en Oaxaca a las 07.50 horas este sábado, 13 de junio de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 70 km al suroeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 15.83° y una longitud de -98.444°.

Terremoto de magnitud 4.5 en oaxaca según la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron un aviso con recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos sueltos; no usar elevadores; ubicar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia; tras el movimiento, cortar gas y electricidad si es seguro, revisar estructuras y atender solo información oficial.