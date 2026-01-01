Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 1 de enero.

Estas son las efemérides del 1 de enero

1919: Nace en Nueva York (EE.UU.) Jerome David Salinger, escritor estadounidense, autor de "El guardián entre el centeno", novela de éxito y de culto para millones de jóvenes publicada en 1951 y escrita desde el punto de vista de un adolescente enfrentado a la hipocresía del mundo adulto, con grandes dosis de ironía.

(Hace 107 años)

1907: Nace en Dniprodzerzhinsk, actual Ucrania, Leónidas Breznev, presidente de la URSS desde 1964 hasta su muerte en 1982.

(Hace 119 años)

1895: En Washington, Estados Unidos, nace John Edgar Hoover, que será el primer director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), desde su creación en 1924 hasta su muerte en 1972. A pesar de que varios presidentes querrán destituirlo, Hoover sobrevivirá el mandato de ocho presidentes, que no podrán cesarlo por el coste político que les implicaría al amenazarles con desvelar supuestos escándalos.

(Hace 131 años)

1863: Nace en París (Francia), Pierre de Coubertin, pedagogo y humanista francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna

(Hace 163 años)

1484: En Wildhaus, Suiza, nace Ulrico Zuinglio, que será el líder de la Reforma Protestante suiza y fundador de la Iglesia Reformada Suiza. Independientemente de Lutero, Zuinglio llegará a conclusiones similares estudiando las Sagradas Escrituras desde el punto de vista del humanismo.

(Hace 542 años)

1449: En la ciudad italiana de Florencia, viene al mundo Lorenzo de Médici, que será poeta, filósofo, mecenas y diplomático y se convertirá en persona de gran prestigio y popularidad en su país y en Europa. Durante su principado (1469-1492) instaurará su ideal del renacimiento italiano. Entre sus proyectos más importantes destacará la fundación de la biblioteca Laurenciana.

(Hace 577 años)

1413: Nace en Játiva, actual España, Rodrigo de Borja, que será Papa con el nombre de Alejandro VI. Su vida licenciosa e inmoral creará una leyenda negra alrededor de su figura.

(Hace 613 años)

1894: Muere en Bonn (Alemania), el físico alemán Heinrich Hertz, descubridor del efecto fotoeléctrico y de las ondas electromagnéticas.

(Hace 132 años)

1515: Fallece en París (Francia) Luis XII. Por el gran aprecio entre sus súbditos fue llamado "padre del pueblo". Le sucederá en el trono su primo Francisco I.

(Hace 511 años)

La efeméride destacada del día

