En esta noticia ¿Qué tesoro se descubrió en Bruselas?

El secretario de Estado belga de Patrimonio y Urbanismo , Ans Persoons, comunicó este viernes el hallazgo de diversos huesos de mamut y otros animales paleolíticos durante las excavaciones arqueológicas preventivas efectuadas en las obras del metro de Bruselas.

Estas excavaciones, realizadas por iniciativa de la Administración de Urbanismo y Patrimonio de Bruselas , Urban, descubrieron los restos arqueológicos en la localización de la futura estación ‘Toots Thielemans’ y en sus alrededores, que corresponde al metro Norte-Sur de Bruselas (línea 3).

¿Qué tesoro se descubrió en Bruselas?

Entre los restos, se encuentran los fémures de dos mamuts que habitaban las orillas del río Senne hace más de 11,000 años, así como un fragmento de colmillo de mamut , una cornamenta de ciervo y la mandíbula de un alce irlandés (un ciervo gigante).

Los hallazgos fueron presentados a la prensa por el mencionado secretario de Estado, la jefa del Departamento de Arqueología de Urban, Ann Degraeve y la arqueozoóloga del Real Instituto de Ciencias Naturales, Bea De Cupere .

Según reporta la agencia Belga, los descubrimientos de animales prehistóricos en la región de Bruselas son “poco frecuentes” y se producen únicamente durante obras de gran envergadura.

Por ejemplo, la reciente construcción del centro administrativo de la ciudad de Bruselas reveló un muelle de carga que data del siglo XIV, donde también se hallaron artefactos y restos de comida, que revelaron el modo de vida de los habitantes de la capital belga en aquella época .

Fuente: EFE