Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 29 de noviembre.

Estas son las efemérides del 29 de noviembre

1849: En Lancaster, Reino Unido, nace John Ambrose Fleming físico e ingeniero eléctrico que en 1904 inventará la válvula termoiónica o diodo. Asimismo, en 1905 también proyectará y confeccionará el diodo rectificador antecesor del triodo. Este invento está considerado como el inicio de la electrónica. (Hace 176 años)

1832: Nace en Germantown (EE.UU.) la escritora estadounidense, Louise May Alcott que se hará famosa con su novela "Mujercitas", editada en 1868. (Hace 193 años)

1797: En Bérgamo, Italia, nace Gaetano Donizetti, prolífico compositor italiano de óperas, conocido por "L'elisir d'amore", "La favorita", etc. (Hace 228 años)

1924: En Bruselas, Bélgica, muere uno de los mayores exponentes del realismo lírico, el compositor italiano Giacomo Puccini, que imbuyó a cada una de sus obras de un ambiente distintivo. Suyas son "La Bohème", "Tosca" y "Madame Butterfly". (Hace 101 años)

1813: En Parma (Italia) fallece Giambattista Bodoni, italiano, maestro impresor y editor cuyos trabajos son reconocidos por la exquisitez y precisión con que están realizados. (Hace 212 años)

1643: Fallece en Venecia (Italia), a los 76 años de edad, Claudio Monteverdi, considerado padre de la ópera moderna, que en 1607 estrenó "La fábula de Orfeo", la primera ópera de la historia. (Hace 382 años)

1314: Muere en Fontainebleau, Felipe IV de Francia apodado "el Hermoso", de la dinastía Capeto. En 1284 se casó en la catedral de Notre Dame, en París, con la reina Juana I de Navarra, lo que le convirtió en Felipe I, rey de Navarra. En 1285 sucedió a su padre Felipe III "el Atrevido". (Hace 711 años)

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de John Ambrose Fleming en 1849, ya que su invención de la válvula termoiónica en 1904 marcó el inicio de la electrónica, revolucionando la tecnología y la comunicación moderna.