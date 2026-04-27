El dólar canadiense cotiza a 12.72 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 27 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.74 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.34%, mientras que en el último año registró una variación de -6.80%, sugiriendo debilidad a largo plazo pese al leve repunte reciente. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia alcista: ocho subidas y dos caídas, con retrocesos en los días 5 y 9 y un cierre nuevamente al alza. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 1.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 8.24%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un clima favorable para el Dólar canadiense. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores como el crecimiento económico o cambios en las políticas monetarias que favorecen al Dólar canadiense. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.