El euro cotiza a 20.37 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 27 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda subió Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.4 pesos y un mínimo de 20.39 pesos. En la última semana, el Euro cayó -0.14% y en el último año acumuló -7.64%, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: 7 subidas y 3 caídas, con un retroceso temprano, una corrección de dos días a mitad de periodo y cierre con tres alzas seguidas, lo que sugiere impulso creciente y volatilidad moderada. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, con una volatilidad anual del 8.16%. Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento constante durante los últimos tres días. Este aumento sugiere una mejora en la confianza del mercado en la moneda europea en relación con otras divisas. La estabilidad en el contexto económico reciente ha propiciado un entorno favorable para el Euro, consolidando su apreciación. Esto podría atraer más inversiones y fortalecer su posición en el mercado internacional. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría señalar un fortalecimiento sostenido si continúa en esta dirección. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.