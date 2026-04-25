El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Guerrero a las 21.00 horas este sábado, 25 de abril de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 18 km al sur de Coyuca de Benítez, con una profundidad de 11 kilómetros, latitud de 16.843° y una longitud de -100.091°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate de un mueble resistente hasta que la sacudida termine. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.