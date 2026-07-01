La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como

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Día del Ingeniero

Día del Ingeniero (foto: Pixabay).

¿Qué se festeja el Día del Ingeniero?

El Día del Ingeniero se celebra el 1 de julio en México como una forma de rendir homenaje a la labor fundamental que realizan los ingenieros en la sociedad. Este día es una ocasión para recordar la importancia de sus contribuciones en el desarrollo y evolución de la humanidad, destacando que muchas obras y avances son posibles gracias a su trabajo. Así, se celebra no solo su esfuerzo individual, sino también su impacto colectivo en la nación.

La historia de la celebración en México se remonta a 1973, cuando se estableció oficialmente el 1 de julio como el Día Nacional del Ingeniero. Esta propuesta fue realizada por Eugenio Méndez Docurro, Secretario de Comunicaciones y Transportes, al presidente Luis Echeverría Álvarez. La elección de esta fecha coincide con la promulgación de la Real Cédula en 1776, que marcó el inicio de la educación formal en ingeniería en el país.

La ingeniería abarca una amplia variedad de especializaciones que requieren un sólido conocimiento en matemáticas y ciencias. Si bien la carrera suele durar entre 4 y 5 años, ofrece diversas opciones para aquellos interesados en las diferentes ramas de la ingeniería, que incluyen desde ingeniería civil hasta electrónica y química. Esta variedad refleja la vasta importancia del campo en el desarrollo tecnológico y científico de la sociedad.

Día del Ingeniero (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar el Día del Ingeniero?

En el Día del Ingeniero, reconoce su labor: diplomas, agradecimientos públicos y testimonios sobre su impacto cotidiano.

Organiza actividades de divulgación: charlas breves, talleres prácticos y demostraciones de proyectos abiertas a escuelas y comunidad.

Impulsa el futuro de la ingeniería: mentorías, voluntariado tecnológico, retos de innovación y apoyo para cursos o certificaciones.

Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como

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Día del Ingeniero