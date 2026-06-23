En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes.

En el martes, 23 de junio de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran La Fiesta de la Noche de San Juan, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Fiesta de la Noche de San Juan (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el martes 23 de junio?

La Fiesta de la Noche de San Juan se celebra cada 23 de junio en conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista. Este evento combina elementos de la tradición cristiana y rituales paganos, sirviendo como un momento de celebración durante el solsticio de verano en el hemisferio norte. A pesar de que la fecha no coincide exactamente con el inicio del verano, se reconoce como una ocasión especial para la comunidad.

La festividad tiene su origen en la Biblia, donde Zacarías ordena encender una hoguera para anunciar el nacimiento de Juan. Esta tradición ha evolucionado y se ha mezclado con costumbres populares que buscan fortalecer la luz del sol, haciendo de la celebración un momento mágico para alejar los malos espíritus y fomentar buenos deseos a través de diversos ritos como saltar hogueras y bañarse en el mar.

En diversas regiones y países, la Noche de San Juan se celebra de diferentes maneras, incluyendo hogueras, rituales de purificación y comidas tradicionales. Desde las moragas en Málaga hasta las fogatas en Argentina y las parrilladas en Bolivia, cada cultura aporta su propio toque a las festividades, manteniendo viva la esencia de esta celebración especial en honor a San Juan Bautista.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar la Fiesta de la Noche de San Juan?

Para celebrar la Noche de San Juan el 23 de junio, las familias pueden comenzar encendiendo hogueras a medianoche, siguiendo la tradición que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Las personas saltan sobre las llamas, lo cual simboliza la purificación y la eliminación de lo negativo, mientras que algunos también se bañan en el mar al anochecer para recibir salud y bienestar. En muchos lugares, se queman muñecos de trapo, representando los deseos que se quieren ver realizados.

En diferentes regiones y países, la celebración toma formas variadas. En España, por ejemplo, en Málaga se organizan moragas y se queman "júas", mientras que en Argentina se encienden fogatas y "judas". En Colombia, los campesinos celebran a San Juan Bautista como un buen augurio para las cosechas, mientras que en Venezuela se realizan misas y danzas. Así, la Noche de San Juan se convierte en una festividad rica en rituales y simbolismos que une a las comunidades a través de la historia y la cultura.