El calendario laboral de México para 2026 contempla siete feriados establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A estas fechas se suman otras jornadas, como Semana Santa, Día de Muertos, Nochebuena y Fin de Año, que también otorgan días de descanso.

Conocer con anticipación el calendario oficial de feriados permite a las empresas planificar mejor sus operaciones, organizar vacaciones, administrar nóminas y prever pagos extraordinarios derivados del trabajo en días festivos.

Oficial y confirmado | Se acerca un feriado el miércoles 16 y todos los trabajadores tendrán día de descanso obligatorio

A continuación, los detalles del próximo día de descanso obligatorio. Estudiantes y trabajadores se verán beneficiados próximamente.

Calendario de feriados oficiales en 2026

Las siguientes fechas serán de descanso obligatorio:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

2 de febrero (lunes): Conmemoración del Día de la Constitución.

16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.

16 de septiembre (miércoles): Independencia de México.

16 de noviembre (lunes): Conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Estas fechas deben ser consideradas por las empresas para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y organizar adecuadamente sus actividades.

Feriados puentes en 2026

Los descansos largos previstos para este año son:

Puente de febrero

Sábado 31 de enero.

Domingo 1 de febrero.

Lunes 2 de febrero.

Puente de marzo

Sábado 14 de marzo.

Domingo 15 de marzo.

Lunes 16 de marzo.

Puente de noviembre

Sábado 14 de noviembre.

Domingo 15 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre.

Puente de Navidad

Viernes 25 de diciembre.

Sábado 26 de diciembre.

Domingo 27 de diciembre.

¿Qué pasa si trabajo en un día festivo?

La Ley Federal del Trabajo establece que quienes trabajen durante un descanso obligatorio deben recibir:

El salario correspondiente al día festivo.

Un pago adicional equivalente al doble de su salario diario por haber laborado en esa fecha.

Cabe destacar que los días festivos tienen impacto en la nómina y en las obligaciones de las empresas, generando costos adicionales relacionados con:

Pago de jornadas extraordinarias.

Cobertura de turnos y guardias.

Control de incidencias laborales.

Ajustes presupuestales.

Administración de horarios especiales.

Asimismo, los pagos realizados por trabajo en días festivos deben reflejarse correctamente en el CFDI de nómina, registrando las percepciones extraordinarias y conservando la documentación que respalde las jornadas laboradas.