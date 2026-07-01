Oficial y confirmado | Se acerca un feriado el miércoles 16 y todos los trabajadores tendrán día de descanso obligatorio

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El calendario laboral de México para 2026 contempla siete feriados establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A estas fechas se suman otras jornadas, como Semana Santa, Día de Muertos, Nochebuena y Fin de Año, que también otorgan días de descanso.
Conocer con anticipación el calendario oficial de feriados permite a las empresas planificar mejor sus operaciones, organizar vacaciones, administrar nóminas y prever pagos extraordinarios derivados del trabajo en días festivos.
A continuación, los detalles del próximo día de descanso obligatorio. Estudiantes y trabajadores se verán beneficiados próximamente.
Calendario de feriados oficiales en 2026
Las siguientes fechas serán de descanso obligatorio:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
- 2 de febrero (lunes): Conmemoración del Día de la Constitución.
- 16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez.
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.
- 16 de septiembre (miércoles): Independencia de México.
- 16 de noviembre (lunes): Conmemoración de la Revolución Mexicana.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
Estas fechas deben ser consideradas por las empresas para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y organizar adecuadamente sus actividades.
Feriados puentes en 2026
Los descansos largos previstos para este año son:
Puente de febrero
- Sábado 31 de enero.
- Domingo 1 de febrero.
- Lunes 2 de febrero.
Puente de marzo
- Sábado 14 de marzo.
- Domingo 15 de marzo.
- Lunes 16 de marzo.
Puente de noviembre
- Sábado 14 de noviembre.
- Domingo 15 de noviembre.
- Lunes 16 de noviembre.
Puente de Navidad
- Viernes 25 de diciembre.
- Sábado 26 de diciembre.
- Domingo 27 de diciembre.
¿Qué pasa si trabajo en un día festivo?
La Ley Federal del Trabajo establece que quienes trabajen durante un descanso obligatorio deben recibir:
- El salario correspondiente al día festivo.
- Un pago adicional equivalente al doble de su salario diario por haber laborado en esa fecha.
Cabe destacar que los días festivos tienen impacto en la nómina y en las obligaciones de las empresas, generando costos adicionales relacionados con:
- Pago de jornadas extraordinarias.
- Cobertura de turnos y guardias.
- Control de incidencias laborales.
- Ajustes presupuestales.
- Administración de horarios especiales.
Asimismo, los pagos realizados por trabajo en días festivos deben reflejarse correctamente en el CFDI de nómina, registrando las percepciones extraordinarias y conservando la documentación que respalde las jornadas laboradas.