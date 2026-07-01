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El calendario laboral de México para 2026 contempla siete feriados establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A estas fechas se suman otras jornadas, como Semana Santa, Día de Muertos, Nochebuena y Fin de Año, que también otorgan días de descanso.

Conocer con anticipación el calendario oficial de feriados permite a las empresas planificar mejor sus operaciones, organizar vacaciones, administrar nóminas y prever pagos extraordinarios derivados del trabajo en días festivos.

Oficial y confirmado | Se acerca un feriado el miércoles 16 y todos los trabajadores tendrán día de descanso obligatorio
Oficial y confirmado | Se acerca un feriado el miércoles 16 y todos los trabajadores tendrán día de descanso obligatorio

A continuación, los detalles del próximo día de descanso obligatorio. Estudiantes y trabajadores se verán beneficiados próximamente.

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Calendario de feriados oficiales en 2026

Las siguientes fechas serán de descanso obligatorio:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
  • 2 de febrero (lunes): Conmemoración del Día de la Constitución.
  • 16 de marzo (lunes): Natalicio de Benito Juárez.
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.
  • 16 de septiembre (miércoles): Independencia de México.
  • 16 de noviembre (lunes): Conmemoración de la Revolución Mexicana.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Estas fechas deben ser consideradas por las empresas para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y organizar adecuadamente sus actividades.

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Feriados puentes en 2026

Los descansos largos previstos para este año son:

Puente de febrero

  • Sábado 31 de enero.
  • Domingo 1 de febrero.
  • Lunes 2 de febrero.

Puente de marzo

  • Sábado 14 de marzo.
  • Domingo 15 de marzo.
  • Lunes 16 de marzo.

Puente de noviembre

  • Sábado 14 de noviembre.
  • Domingo 15 de noviembre.
  • Lunes 16 de noviembre.

Puente de Navidad

  • Viernes 25 de diciembre.
  • Sábado 26 de diciembre.
  • Domingo 27 de diciembre.

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¿Qué pasa si trabajo en un día festivo?

La Ley Federal del Trabajo establece que quienes trabajen durante un descanso obligatorio deben recibir:

  • El salario correspondiente al día festivo.
  • Un pago adicional equivalente al doble de su salario diario por haber laborado en esa fecha.

Cabe destacar que los días festivos tienen impacto en la nómina y en las obligaciones de las empresas, generando costos adicionales relacionados con:

  • Pago de jornadas extraordinarias.
  • Cobertura de turnos y guardias.
  • Control de incidencias laborales.
  • Ajustes presupuestales.
  • Administración de horarios especiales.

Asimismo, los pagos realizados por trabajo en días festivos deben reflejarse correctamente en el CFDI de nómina, registrando las percepciones extraordinarias y conservando la documentación que respalde las jornadas laboradas.