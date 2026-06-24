Nuevo feriado el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción (foto: edición propia).

Colombia sumará un nuevo feriado en julio | Será un lunes y otorgará un fin de semana XL a trabajadores y estudiantes

Los colombianos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido antes de que termine junio. El calendario oficial contempla un nuevo feriado nacional que permitirá a millones de trabajadores y estudiantes disfrutar de un fin de semana largo en distintas regiones del país.

La fecha corresponde a la conmemoración de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas con mayor tradición en Colombia y que, además de su significado espiritual, impulsa cada año una amplia agenda cultural, turística y gastronómica.

Cuándo será el próximo feriado en Colombia

El descanso se trasladará al lunes 29 de junio, lo que permitirá conformar un puente festivo de tres días consecutivos para gran parte de la población.

Esta jornada está contemplada dentro de los feriados nacionales del calendario colombiano y suele convertirse en una de las fechas con mayor movimiento turístico debido a las celebraciones que se realizan en diferentes departamentos.

Las regiones que se preparan para las grandes celebraciones

Cada año, los festejos de San Pedro y San Pablo movilizan a miles de visitantes que buscan disfrutar de las tradiciones más representativas del país.

Entre los principales destinos aparecen Tolima y Huila, dos regiones donde estas celebraciones adquieren una relevancia especial gracias a sus desfiles, muestras culturales y eventos folclóricos.

En Ibagué, por ejemplo, continúa desarrollándose el Festival Folclórico Colombiano, considerado uno de los encuentros culturales más importantes del país.

El nuevo descanso llegará con celebraciones religiosas, ferias populares y eventos en distintas regiones del país. (Fuente: Grok - creada con IA).

Los eventos gratuitos que marcarán el puente festivo

Durante los días de celebración, residentes y turistas podrán participar de actividades abiertas al público que incluyen música, gastronomía y expresiones tradicionales.

Dentro de la programación se destacan:

Gran Desfile Nacional de San Pedro.

Día del Tamal Tolimense.

Día de la Auténtica Lechona Tolimense.

Día de la Chicha.

Día del Sombrero Tolimense.

Día de la Achira.

Día del Aguardiente Tapa Roja.

Estas actividades forman parte de una agenda que se extenderá hasta finales de junio y que busca promover las tradiciones culturales de la región.

Huila también será protagonista

Otro de los puntos con mayor actividad será Neiva, donde se llevarán a cabo las tradicionales Fiestas de San Pedro y el reconocido Reinado Nacional del Bambuco.

La programación contempla desfiles, muestras folclóricas, presentaciones artísticas y eventos gastronómicos que atraen visitantes de distintas zonas del país.

Además, el tradicional baile del Sanjuanero Huilense volverá a ocupar un lugar central dentro de las celebraciones.

Otras fiestas que se realizarán durante el fin de semana largo

El puente festivo también estará acompañado por eventos en otras regiones de Colombia.

En Calarcá, Quindío, se desarrollará una nueva edición del Reinado Nacional del Café, mientras que en Montería tendrá lugar el Festival Nacional del Porro.

Por su parte, Villa de Leyva recibirá a músicos y visitantes en el marco del Festival Internacional de Jazz, uno de los encuentros culturales más destacados de la temporada.

Con esta nueva jornada de descanso, miles de colombianos aprovecharán para viajar, participar de actividades tradicionales o disfrutar de algunas de las celebraciones más importantes que ofrece el país durante el cierre de junio.