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Walmart cuenta en su catálogo en línea con una casa prefabricada o cobertizo de almacenamiento exterior por 3,739.15 pesos, un precio que la convierte en una de las opciones más económicas para quienes buscan ganar espacio en patios, jardines o terrazas.
Se trata de un modelo de la marca Zocalo con medidas de 162 x 90 x 180 centímetros, fabricado en acero galvanizado resistente a la corrosión. Aunque muchos la identifican como una pequeña bodega, sus usos pueden ser mucho más amplios dependiendo de las necesidades del hogar.
- Puede utilizarse como almacén para herramientas.
- Funciona como espacio para bicicletas y artículos deportivos.
- Sirve como caseta para mascotas.
- Puede destinarse al resguardo de contenedores de basura.
- Cuenta con puerta con cerradura para mayor seguridad.
- Incluye ventilación para reducir humedad interior.
La opción intermedia supera los 6 mil pesos y ofrece más espacio
Para quienes necesitan una mayor capacidad de almacenamiento, Walmart también comercializa un cobertizo metálico de la marca Relan por 6,269 pesos, elaborado en acero galvanizado y equipado con techo a dos aguas para facilitar el desalojo del agua de lluvia.
- Estructura metálica resistente al agua y al fuego.
- Puertas corredizas para facilitar el acceso.
- Rejillas de ventilación delanteras y traseras.
- Espacio adecuado para herramientas y suministros de jardinería.
- Requiere un área de instalación de 213 x 131 centímetros.
- Necesita armado por parte del comprador.
Gracias a sus dimensiones y características, esta alternativa puede funcionar como un pequeño almacén doméstico para objetos que normalmente ocupan espacio dentro de la vivienda, ayudando a mantener organizadas las áreas exteriores.
La casa prefabricada más costosa alcanza los 20 mil pesos
La opción de mayor tamaño y valor disponible en esta selección corresponde al modelo Guardex, cuyo precio es de 20,999 pesos, aunque originalmente se comercializa por 41,999 pesos. Está diseñada para quienes requieren un espacio considerablemente más amplio.
Sus dimensiones de 194 x 355 x 280 centímetros permiten utilizarla no solo como bodega, sino también como área de trabajo, espacio para resguardar materiales o incluso como refugio para mascotas de gran tamaño.
También, incorpora acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo para soportar las condiciones climáticas exteriores.
- Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia.
- Pintura anticorrosiva para mayor durabilidad.
- Techo inclinado que evita filtraciones.
- Espacio amplio para almacenamiento o trabajo.
- Adecuada para uso doméstico e industrial.
- Peso aproximado de 95.8 kilogramos.
La creciente popularidad de estos cobertizos prefabricados o pequeñas casas prefabricadas se debe a su versatilidad. Dependiendo del tamaño elegido, pueden convertirse en bodegas, talleres, espacios para jardinería, resguardo de herramientas o áreas destinadas al cuidado de mascotas, sin necesidad de realizar construcciones permanentes en el hogar.