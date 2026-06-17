Claudia Sheinbaum lo confirmó | A partir de agosto, funcionarios federales llegarán a las escuelas con una propuesta que cambiará la educación.

El objetivo del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum es frenar el incremento en la edad de jubilación y permitir un retiro anticipado para los trabajadores del Estado sin que esto implique perder la pensión completa.

La principal modificación tiene que ver con la edad para jubilarse.

Hasta ahora, este requisito se mantenía fijo, pero con el nuevo esquema pasa a ser escalonado, es decir, cambia de manera progresiva con el paso de los años.

La jubilación del ISSSTE hasta ahora

Para el periodo que va de 2025, cuando se firmó y publicó el decreto, hasta 2027, las edades mínimas para iniciar el retiro son:

los hombres pueden hacerlo desde los 58 años

las mujeres pueden acceder a este beneficio desde los 56 años.

Gracias al decrete de Claudia Sheinbaum, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años con pensión completa del ISSSTE.

El calendario hacia 2034

El decreto no se limita a este primer tramo. Establece una reducción gradual del requisito de edad, que disminuye un año cada tres años.

Bajo esta lógica, el punto más bajo se alcanzará en 2034, cuando la edad mínima de jubilación será de 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres.

Este esquema progresivo busca dar certeza a distintas generaciones de trabajadores.

Los cambios decretados por Claudia Sheinbaum permiten que trabajadores puedan retirarse antes

Entre los beneficios que se destacan están la posibilidad de planear el retiro con anticipación, un alcance que favorece a generaciones intermedias, y la claridad sobre el momento exacto en que se podrá dejar de trabajar sin recibir una penalización en la pensión.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Este esquema de jubilación forma parte de las demandas que ha impulsado la CNTE durante sus movilizaciones, las cuales han generado semanas de tensión en la ciudad.

No todos los trabajadores del Estado pueden acceder de forma automática a este beneficio.

Uno de los requisitos centrales es pertenecer al régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, una condición que actualmente no resulta sencilla de obtener.