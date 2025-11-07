Dentro del calendario federal de días festivos anuales, son 11 fechas las que se contemplan como feriados obligatorios para todos los empleados del Gobierno, destinados a la conmemoración de efemérides de relevancia nacional e internacional

En ese marco, si bien en octubre tuvo lugar el último fin de semana largo del año el cronograma señala que aún para 2025 restan tres asuetos por delante, dos de ellos pautados para noviembre.

Triple feriado y nuevos días de descanso en noviembre: fechas confirmadas

De acuerdo con lo especificado por el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos, el próximo feriado en el calendario es el que honra el Día de los Veteranos, que tendrá lugar el próximo martes 11 de noviembre y está destinado a conmemorar a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Próximo en la lista, el jueves 27 de noviembre, se celebrará el Día de Acción de Gracias, una de las fechas más prometedoras para el turismo, que recuerda la primera cosecha exitosa compartida entre colonos y nativos.

Último para este año el 25 de diciembre de Navidad también caerá jueves, cortando semana nuevamente para todo el país.

Triple feriado: información esencial que todos deben conocer

Durante los feriados contemplados en el cronograma oficial los negocios privados, las oficinas gubernamentales -como DMVs y el servicio postal- e instituciones bancarias permanecerán cerradas al público.

Si bien no se ofrecerá atención presencial en las sucursales de bancos, quienes deban realizar operaciones financieras básicas podrán utilizar los ATMs o la banca online.

Determinados trámites bancarios podrían sufrir demoras por el horario especial, por lo que es esencial consultar con cada institución.