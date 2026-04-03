El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya genera expectativa entre miles de viajeros que planean asistir al evento. Sin embargo, uno de los principales desafíos para quienes buscan ingresar al país norteamericano será cumplir con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades. En ese contexto, existe un factor clave que puede determinar la aprobación o el rechazo de una visa de turista. Se trata de una condición que, aunque no siempre es conocida por los solicitantes, resulta decisiva al momento de evaluar cada caso. La normativa migratoria de Estados Unidos establece criterios estrictos basados en el historial de cada persona. Por eso, quienes planean viajar al Mundial 2026 deberán prestar especial atención a este requisito, ya que podría definir si pueden ingresar o no al país. El principal requisito que analizan las autoridades estadounidenses es no contar con antecedentes migratorios negativos. Este criterio forma parte de las causales de inadmisibilidad contempladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula quiénes pueden recibir una visa o ingresar al país. En la práctica, esto significa que el historial migratorio del solicitante se convierte en un factor determinante. Las autoridades evalúan registros previos para verificar si la persona ha cumplido con las condiciones de ingreso en ocasiones anteriores. Existen ciertos perfiles que enfrentan mayores probabilidades de rechazo debido a antecedentes registrados en los sistemas migratorios. Entre los casos más frecuentes se encuentran: Estas situaciones suelen quedar registradas y pueden influir directamente en la decisión final de otorgar o no una visa. La evaluación de las visas está a cargo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que analiza cada solicitud de manera individual. Este organismo es el encargado de aprobar o rechazar el visado según los criterios establecidos por la ley. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. tiene la autoridad para controlar el ingreso en los puntos fronterizos. Incluso con una visa aprobada, los agentes pueden negar la entrada si detectan irregularidades. Quienes planean asistir al Mundial deberán asegurarse de cumplir con todos los requisitos migratorios antes de iniciar el trámite. Contar con un historial limpio y documentación coherente será clave para evitar inconvenientes. Además, se recomienda revisar cuidadosamente la información presentada en la solicitud y durante la entrevista consular. Un error o inconsistencia podría ser suficiente para que las autoridades decidan rechazar la visa.