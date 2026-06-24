El proyecto fue presentado oficialmente por autoridades y desarrolladores, que destacaron el valor simbólico del oro para la economía, el turismo y la identidad cultural de la ciudad.

Las autoridades urbanas dieron a conocer un proyecto de gran escala que promete cambiar el paisaje comercial y turístico de la ciudad: la construcción de una calle recubierta de oro dentro de un nuevo distrito dedicado al comercio del metal precioso.

La iniciativa forma parte del recientemente presentado Dubai Gold District, un complejo que reunirá a más de mil locales especializados en oro, joyería, perfumería, cosmética y artículos de lujo, con el objetivo de posicionar a la ciudad como un referente global en el mercado del oro.

El proyecto fue presentado de manera oficial por autoridades locales junto a desarrolladores del distrito, quienes resaltaron el valor simbólico del oro dentro de la economía, el turismo y la identidad cultural de la ciudad.

¿Qué es el Dubai Gold District y qué lo hace especial?

El Dubai Gold District es un nuevo desarrollo urbano creado para consolidar todas las actividades relacionadas con el oro y la joyería en un solo lugar. La zona está concebida como un centro global para la venta de oro, comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios asociados.

El proyecto fue presentado oficialmente por autoridades y desarrolladores, que destacaron el valor simbólico del oro para la economía, el turismo y la identidad cultural de la ciudad. Dubai Media Office

Este distrito forma parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, donde se han operado intercambios de metales preciosos durante décadas. La iniciativa busca fusionar esa tradición con infraestructura moderna para reforzar el estatus de la ciudad como destino líder en comercio de oro.

La calle pavimentada con oro: símbolo de lujo e innovación

La Gold Street —así ha sido bautizada la vía pavimentada con oro— se posiciona como la característica emblemática del distrito. Aunque todavía no se han divulgado datos técnicos completos ni una fecha exacta de inauguración, las autoridades han confirmado que la calle será construida “utilizando elementos de oro” y funcionará como una atracción distintiva dentro del entorno comercial.

La zona está concebida como un centro global para la venta de oro, comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios asociados. Shutterstock

Más allá de su valor simbólico, esta calle pretende actuar como un ícono que combine el patrimonio cultural ligado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando la importancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad.

Más de 1.000 tiendas y un ecosistema comercial global

Una de las fortalezas del Dubai Gold District es su amplia oferta de tiendas y servicios. El espacio reunirá a más de 1000 minoristas especializados en categorías como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas que se esperan figuran grandes nombres regionales e internacionales, con tiendas insignia que reforzarán la diversidad del distrito.

Turismo de lujo y comercio internacional: la clave del nuevo distrito dorado

Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro.