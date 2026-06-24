Aunque suelen asociarse con una alimentación saludable, algunos especialistas advierten que consumir determinadas frutas antes de dormir podría influir en la calidad del sueño. Estos son los casos en los que conviene prestar atención.

La fruta suele ocupar un lugar destacado dentro de una dieta equilibrada y, en la mayoría de los casos, su consumo diario aporta beneficios para el organismo. Sin embargo, el horario en que se consume también podría tener un fuerte impacto en algunas personas.

Según explicó el cardiólogo Aurelio Rojas, ciertas frutas consumidas durante la noche podrían favorecer picos de energía, digestiones más activas o cambios metabólicos que interfieran con el descanso y la conciliación del sueño.

Aunque suelen asociarse con una alimentación saludable, algunos especialistas advierten que consumir determinadas frutas antes de dormir podría influir en la calidad del sueño. Estos son los casos en los que conviene prestar atención. ChatGPT

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Entre las frutas señaladas aparece el plátano, una opción ampliamente consumida por su aporte nutricional. Sin embargo, el especialista indicó que, en algunas personas, su contenido energético podría no ser el más conveniente justo antes de dormir.

También mencionó a las uvas, debido a su presencia natural de azúcares simples que podrían generar una respuesta energética mayor en horarios nocturnos. La lista incluye además al mango, una fruta con perfil dulce y elevada densidad energética que podría estimular procesos digestivos cuando el organismo comienza a prepararse para el descanso.

En último lugar aparece la piña, que por su composición y su potencial efecto digestivo podría no resultar la alternativa ideal para quienes suelen experimentar sensibilidad digestiva antes de acostarse.

Por qué algunas frutas podrían interferir con el descanso nocturno

La explicación planteada por el especialista no apunta a que estas frutas sean perjudiciales, sino al momento del consumo y a la respuesta individual de cada organismo. Durante la noche, el cuerpo inicia procesos asociados al reposo y la recuperación. En ese contexto, comidas abundantes o ciertos alimentos con digestión más activa podrían modificar la sensación de relajación previa al sueño.

Otro aspecto mencionado tiene relación con el contenido natural de azúcares presentes en algunas frutas, que en determinadas personas podría asociarse con una sensación de mayor activación. No obstante, el impacto no es igual para todos y depende de factores como hábitos alimentarios, cantidad consumida y horario de descanso.

Qué frutas elegir por la noche para favorecer un mejor descanso

Los especialistas coinciden en que no se trata de eliminar frutas de la alimentación, sino de adaptar horarios y porciones según cada necesidad. Para quienes suelen cenar tarde o buscan una colación nocturna más liviana, puede ser conveniente optar por frutas como manzana, pera o kiwi, que suelen asociarse con una digestión más ligera.

También se recomienda evitar grandes cantidades antes de acostarse y priorizar porciones moderadas para no activar demasiado el proceso digestivo durante la noche. Observar cómo responde el propio cuerpo ante ciertos alimentos puede ayudar a identificar qué opciones favorecen un descanso más reparador.

Mantener horarios regulares de comida y una rutina estable de sueño continúa siendo uno de los factores con mayor impacto sobre la calidad del descanso.