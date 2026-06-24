Todos lo tiran a la basura pero contiene oro de 22 quilates y no lo sabías: puede valer miles. (Fuente: ChatGPT).

Un descubrimiento científico promete cambiar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que hasta ahora parecía un desafío costoso y contaminante empieza a vislumbrar una salida innovadora.

Un conjunto de científicos provenientes de Suiza realizó un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes. Esto fue logrado sin dañar el medio ambiente.

Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el mundo del reciclado. El hallazgo fue abarcado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de alto prestigio fundada en 1854.

Todos lo tiran a la basura pero contiene oro de 22 quilates y no lo sabías: puede valer miles. ChatGPT

El oro y el reciclaje un método para extraer minerales de dispositivos electrónicos

Un reciente descubrimiento originado en Australia ha suscitado gran interés en sectores relacionados con el método de reciclaje que permite la extracción de oro de componentes electrónicos. La clave radica en un proceso que consigue obtener oro de excepcional pureza sin recurrir a sustancias químicas peligrosas que pueden perjudicar al medio ambiente.

Los primeros resultados comunicados por los investigadores revelan cifras asombrosas: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel que resulta complicado de alcanzar incluso utilizando técnicas tradicionales de refinación.

Todos lo tiran a la basura pero contiene oro de 22 quilates y no lo sabías: puede valer miles. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un enfoque innovador en la extracción de oro

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente utilizada en la desinfección de agua.

Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de unirse selectivamente al oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el noble metal se libera en estado puro, permitiendo la reutilización del polímero, lo que convierte este método en una opción sostenible y económica.

Adicionalmente, un grupo de investigadores de ETH Zurich, en Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que facilita la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

Impacto en la creación de empleo y la economía: datos clave

Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también propone un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el cianuro, el nuevo proceso disminuye riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Reducción de desechos electrónicos

Recuperación efectiva de oro

Generación de empleo

Impulso a la economía circular

Hacia una nueva era en la gestión de residuos electrónicos

Además, se estima que la innovación podría crear nuevas oportunidades de empleo en áreas como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial.

El descubrimiento, todavía en etapa de investigación, ya proyecta un futuro donde la extracción de oro se vuelve más limpia y eficiente, con beneficios tanto económicos como ecológicos.